Bakan Çavuşoğlu New York'taki Türkevi inşaatını gezdi

Erdoğan temel atma töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:

"Başbakan olduğum dönemde burası bize yetmez, daha büyük bir yere kavuşmamız lazım diye bir gayretin içerisine girdik. Şu anda üzerinde bulunduğumuz kısmı, arkadaki duvara kadar olan bölümü böylece eski Türkevi binasına katmış olduk. Bunun bize artı olarak kazandırdığı farklı bazı avantajlar da var. Tüm aşamalarıyla yakından ilgilendiğim bu projenin bir an önce tamamlanarak hizmete gireceğine inanıyorum. Bunun için de Türkevi, Amerika'da yaşayan on binlerce vatandaşın yanında, dost ve kardeş olarak gördüğümüz tüm halklara da hizmet verecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkevi'nin, tam karşısında yer aldığı BM'ye asıl misyonunu hatırlatacak bir kucaklamayla hizmet vereceğini vurgulamıştı.

- Yeni Türkevi binası New York'un sembol binalarından olmaya aday

Cumhuriyet tarihinin yurt dışındaki en büyük yatırımlarından olan yeni Türkevi, New York'un sembol binalarından biri olmaya aday.

New York Türkevi'nin eski binasının yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 32 kat yüksekliğinde gökdelen inşa edilecek.