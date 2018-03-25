HABER

Bakan Çavuşoğlu: Uruguay'a kaçan sahtekarın ensesindeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:35 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye zarar veren terör örgütleri üyelerinin ve sahtekarların yurtdışına kaçtığını belirterek, “Milletimize sözümüz var onların ensesindeyiz.

Bakan Çavuşoğlu: Uruguay'a kaçan sahtekarın ensesindeyiz

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye zarar veren terör örgütleri üyelerinin ve sahtekarların yurtdışına kaçtığını belirterek, “Milletimize sözümüz var onların ensesindeyiz. Uruguay’a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok” diyerek isim vermeden Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ı eleştirdi
AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği siyaset akademisine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada büyükelçilikler açacaklarını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Latin Amerika’da da olmak üzere tüm ülkelerde büyükelçiliklerimizi açacağız. Şimdi sırada Uruguay’da. Uruguay’a da bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum ‘kaçtım’ yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz. Dış politikamızın en önemli unsurlarından bir tanesi de budur. Terör ile FETÖ’yle mücadeledir. FETÖ’cülerin bir çoğunu Türkiye’ye getirdik. Bazı ülkeler rica ettiği için isimlerini açıklamıyoruz. FETÖ tüm dünyayı korkutmuş. Ya da FETÖ’yü himaye edenler o ülkelere baskı yapıyor. Ondan da korkuyorlar. Siz FETÖ’nün 166 civarında ülkede faaliyet gösterdiğini biliyor musunuz? Tek başına mı yaptığını zannediyorsunuz. Onların okullarda hangi ülkelerin ajan olarak çalıştığını biliyoruz. Bizim için arkasında kim olduğu önemli değil. Nerede olursa olsun onlara rahat yok, ensesindeyiz. Onlardan hesap soruyor, soracağız” dedi.
''ABD BAZI ÜLKELERİ TEHDİT ETTİ''
ABD’nin Kudüs kararına tepki gösteren Çavuşoğlu, “ABD bu kadar güçlü de biz onlara kalsaydık Kudüs kararında ne olurdu? Kudüs kararında BM’de oylamada ABD tüm ülkeleri tek tek tehdit etti. Nüfusu büyük olan ülkeler bile tehdit aldıklarını söyledi. ‘Üzerimizde çok büyük baskı var ama direniyoruz’ dediler. Ertesi sabah ise ‘direnecek gücümüz kalmadı biz çekimser oy kullanacağız ama Filistin ile ilgili tutumumuz değişmedi. Çok baskı, tehditler var’ dedi koca koca ülkeler” dedi.
'BİZ İKİ YÜZLÜLÜĞE KARŞIYIZ'
Türkiye’nin inandığı yolda yürümesinin birçok ülkeyi rahatsız ettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Belli kesimlerdeki ülkelerden söz ediyorum. Onlara buradan söylüyoruz, hazmetme kapasitenizi genişletin. Çünkü çok daha rahatsız olacaksınız. Ayrıca niye rahatsız oluyorsun. Türkiye’yi dost olarak görüyorsan rahatsız olmazsın. Düşman olarak görüyorsan rahatsız olursun. Afrika’dakiler neden Türkiye’den rahatsız olmuyor? Çünkü biliyorlar ki biz sömürgeci bir anlayış ile oraya gitmedik. Türkiye oraya gittiği zaman insan gibi muamele yapıyor. Ortak gibi görüyor. Ticaret nasıl artar, nasıl anlaşmayı yaparız gibi hep böyle yapıcı anlayışla gidiyoruz. ‘Sen madenini bana ver gerisine karışma, ben sana istediğin zaman para veririm’ diyen bir ülke değiliz. Bizim kimse ile sorunumuz yok. Biz çifte standartlara karşıyız. Biz iki yüzlülüğe, dayatmaya karşıyız. Tepeden bakanlara karşıyız. Bizimle konuşmak istiyorsanız göz hizasında konuşacaksınız. Yukarıdan konuşmayacaksınız."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamından ziyaret etti. Başkan Aktaş, Çavuşoğlu'na hediyeler taktim ederek fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Çavuşoğlu: Uruguay'a kaçan sahtekarın ensesindeyizBakan Çavuşoğlu: Uruguay'a kaçan sahtekarın ensesindeyizBakan Çavuşoğlu: Uruguay'a kaçan sahtekarın ensesindeyizBakan Çavuşoğlu: Uruguay'a kaçan sahtekarın ensesindeyiz

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.