Bakan Çavuşoğlu: Uruguay'a kaçan sahtekarın ensesindeyiz

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye zarar veren terör örgütleri üyelerinin ve sahtekarların yurtdışına kaçtığını belirterek, “Milletimize sözümüz var onların ensesindeyiz. Uruguay’a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok” diyerek isim vermeden Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ı eleştirdi

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği siyaset akademisine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada büyükelçilikler açacaklarını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Latin Amerika’da da olmak üzere tüm ülkelerde büyükelçiliklerimizi açacağız. Şimdi sırada Uruguay’da. Uruguay’a da bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum ‘kaçtım’ yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz. Dış politikamızın en önemli unsurlarından bir tanesi de budur. Terör ile FETÖ’yle mücadeledir. FETÖ’cülerin bir çoğunu Türkiye’ye getirdik. Bazı ülkeler rica ettiği için isimlerini açıklamıyoruz. FETÖ tüm dünyayı korkutmuş. Ya da FETÖ’yü himaye edenler o ülkelere baskı yapıyor. Ondan da korkuyorlar. Siz FETÖ’nün 166 civarında ülkede faaliyet gösterdiğini biliyor musunuz? Tek başına mı yaptığını zannediyorsunuz. Onların okullarda hangi ülkelerin ajan olarak çalıştığını biliyoruz. Bizim için arkasında kim olduğu önemli değil. Nerede olursa olsun onlara rahat yok, ensesindeyiz. Onlardan hesap soruyor, soracağız” dedi.