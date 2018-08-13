Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'de

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ankara'da bulunan büyükelçiler, 10'uncu Büyükelçiler Konferansı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Bakan Çavuşoğlu'nun Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir önünde anı fotoğrafı çektirdi. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Çavuşoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Bakan Çavuşoğlu, deftere şunları yazdı:
"10'uncu Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle görev başındaki tüm büyükelçilerimizle bir kez daha huzurunuzda bulunmanın gururu içerisindeyiz. Cumhuriyetimiz, milletimizin iradesiyle uygulamaya koyduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda önemli bir adım daha atmıştır. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet bugün 240 dış temsilcilikle artık dünyanın her köşesinde diplomatik temsile sahiptir. Küresel ölçekte ekonomik ilişkilere sahip uluslararası alanda söz sahibi bir konuma ulaşan ülkemiz, dünya da artık önemli bir marka ve değerdir. Ülkemizi daha parlak bir geleceğe taşımak ve Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü hedefi ile buluşturmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlığım, iç ve dış teşkilatıyla tek bir vücut olarak ülkemizi bu üstün hedeflere ulaştırmak için her zamanki öncü rolünü kararlılıkla sürdürecektir. Bu düşünce ve duygularla kalplerimize minnet ve sevgiyle yaşattığımız aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."
Görüntü Dökümü:
-Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçilerin aslanlı Yol'da yürümesi
-Bakan Çavuşoğlu'nun mozoleye çelenk bırakması
-Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması
-Detaylar
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
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