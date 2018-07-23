Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy golf turnuvası ödüllerini verdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM Golf Kulübü'nün yeni saha açılışı gerçekleşti. Düzenlenen golf turnuvasında kazananlara ödüllerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy verdi.
Fikret Öztürk'ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bodrum Golf Kulübü'nün 'Başkanlık Turnuvası' ile 'Regnum Golf & Country Club Bodrum Açılış Turnuvası', hafta sonu Regnum Golf & Country Club Bodrum sahasında gerçekleşti. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da yer aldı. Üç günde 330 golfçunun sahaya çıktığı turnuvanın galibi Recep Turan olurken, ikinciliği İsmail Erdoğan, üçüncülüğü Mehmet Kazan aldı. Kazananlara ödüllerini Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Ersoy verdi. Turnuva törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kıbrıs Golf Kulübü Başkanı Soner Yetkili, daire müdürleri ve sivil toplum temsilcileri de katıldı. Ödül töreninde konuşma yapan Vali Civelek, "Ülkemizin golf ve turizm yatırımlarında öncü Öztürk Şirketler Grubu'nun Bodrum'da hayat bulan yeni yatırımlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dünya çapında turnuvalara ev sahipliği yapacak uluslararası nitelikteki golf tesisleriyle birlikte diğer yatırımlarını Muğlamıza kazandıran değerli Öztürk ailesine teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen yatırımlar turizmde güçlü bir potansiyele sahip Muğlamızın turizmdeki marka değerini yükseltecek, turizmi 12 aya yayma hedefimize katkı sağlayacak" dedi.
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