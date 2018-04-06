Bakan Çavuşoğlu ve eşi, Afrin şehitleri için fidan dikti (2)

NORVEÇLİ KADIN TURİSTE TEŞEKKÜR ETTİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya programı kapsamında Aytemiz Alanyaspor'un lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı mağazanın açılışını yaptı. Aytemiz Alanyaspor futbolcu, teknik heyet ve yönetiminin katıldığı mağaza açılışında konuşan Çavuşoğlu, Alanyaspor'a destek olmak için lisanslı orijinal ürünlerin satın alınması gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, törene katılan ve üzerinde Alanyaspor forması bulunan Norveçli kadın turisti göstererek, "Norveçli bir hanfendinin üzerinde de Alanyaspor forması görebiliyorsunuz. Haklı olarak 'Senin forman nerede' diye bana sordu. 'Ben Norveçli olarak Alanyaspor forması giyiyorum. Sen niye giymiyorsun Alanyalı olarak' diye bizi utandırdı ve kendisine teşekkür ediyorum" dedi. TÜRKÇE İSİM UYARISI Bakan Çavuşoğlu 'Alanya Store' mağazası açılışında yönetimden isteği olduğunu belirterek, “Türkiye'de son zamanlarda yabancı dilde isim verme konusunda bir moda var. Spor takımlarımıza, kulüplerimize de sirayet etmiş. Alanya bir turizm şehri. Mağazalarımıza restoranlarımıza bazı isimleri vermemiz doğal ama 'Alanya Mağazası' dersek daha yakışır. Yerli ve milli olalım. Bu öneriyi de kulübümüze getirmiş oluyoruz" dedi. RUSYA İLE VİZE ÇALIŞMASI Açılışın ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'na (ALTSO) geçen Bakan Çavuşoğlu, burada da bir konuşma yaptı. Bakan Çavuşoğlu şöyle dedi: “Tarım sektörüne yıllardır destek veriyoruz. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Fiyatlar düşük olduğu zaman yer yer babamdan fırça da yedim. Ama şimdi Rusya ile tarım ürünlerimizin ihracatının önündeki engelleri tamamen kaldırdık. Şirketlerle ilgili sınırlamaları da kaldırıyoruz. Sıra geldi vizeye, inşallah vizeyi de kaldıracağız. Bunun için çalışmaları başlattık." KOSOVA'YI ELEŞTİRDİ Terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “FETÖ hainleri nerede olursa olsun onların peşini bırakmayacağız. Onların içeride ve dışarıda enselerinde olduğumuzu söyledik. Şimdi enselerinden tutup getiriyoruz. Öyle yurt dışına kaçtık, orada Türkiye'ye, Türk milletine ihanet ederim yok, nerede olursanız olun size huzur yok. En son Kosova'dan getirdik. Kosova karıştı. Neden karıştı Kosova hiç merak ettiniz mi? Neden birbirine girdiler, neden görevden aldılar. Kosova'yı, ABD'den sonra tanıyan ikinci ülkeyiz. Kosova'nın tanınması için aktif bir politika izliyoruz. Bunu onların başına kakmak için söylemiyorum. İnandığımız için bunu yapıyoruz. Sırbistan'la anlaşamadığımız tek konu var Kosova, onu da parantez içine aldık. Kosova'ya en çok yatırım yapan üçüncü ülkeyiz, neden böyle yaptılar. İki sebebi var. Bir, FETÖ Kosova'da da tüm kurumların içine sızmış, en üst düzeye kadar. Neden hemen istihbaratı ve bazılarını görevden aldılar. Gelenlerden biri itiraf etti, 'Biz onların çocuklarını okutuyoruz, ondan.' Elitlerin çocuklarını alıyorlar, eğitip onların devlet kurumlarına girmesi daha kolay. Devlet kurumlarına bu şekilde giriyorlar. Kosova içine düştüğü bu girdaptan kurtulamazsa, herkes tanısa ne olur. FETÖ'nün kontrolünde bir ülke olursun. Kosova'nın da Türkiye'de darbe yapmış hainlerin temsilcilerini ülkesinde barındırmaması gerekir. Dosttan beklediğimiz budur."