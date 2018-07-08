Bakan Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenler için Japonya'ya başsağlığı diledi.
Çavuşoğlu, Japonya'daki sel ve toprak kaymalarındaki kayıplara ilişkin taziye mesajını Türkçe ve İngilizce olarak Twitter'da paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Japonya'nın Hiroşima bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Japonya hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.
Ülkenin batısında evlerin yıkılmasına ve araçların sele kapılmasına neden olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 60'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
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