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Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Yörük' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:48 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" sözlerine tepki göstererek, "Bazı tarihi bilmeyenler ya da fitneyi sevenler, utanmadan Osmanlı'nın Yörüklere zulüm ettiğini söylüyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Yörük' tepkisi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" sözlerine tepki göstererek, "Bazı tarihi bilmeyenler ya da fitneyi sevenler, utanmadan Osmanlı'nın Yörüklere zulüm ettiğini söylüyor" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Yörükler Derneği işbirliği ile düzenlediği 4'üncü Uluslararası Yörük Festivali, temsili Yörük Göçü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda Yörük Ateşi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve göç duasının okunduğu festivalde temsili göç, Işıklar Caddesi'ndeki eski Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi. Geleneksel kıyafetleri ve deve kervanıyla Yörükler, renkli görüntüler oluşturdu. Mehter takımının öncülük ettiği yürüyüşe vatandaşların yanı sıra turistler de ilgi gösterdi.
Karaalioğlu Parkı'nda devam eden Yörük şölenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yörük derneklerinin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'kardeşim' diye seslendiği Menderes Türel'e geleneği sürdürdüğü için teşekkür etti. Yörükler olarak tarihleriyle gurur duyduklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu geleneğimizi yaşatmaktan ve gelecek nesillere bunu aşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Çocukluğumda develerle, atlarla Alanya'dan çıkıp Torosların arkasına gittiğimiz günleri yad ederim. Gittiğim her ülkede bunu anlatmaktan onur duyuyorum" dedi.
İSİM VERMEDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 'Yörük Çalıştayı'nda Yörük çadırlarından söz ederken, "Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" sözüyle isim vermeden eleştirdi. Çavuşoğlu, "Bazı tarihi bilmeyenler ya da fitneyi sevenler, utanmadan Osmanlı'nın Yörüklere zulüm ettiğini söylüyor. Tam tersi, Yörükler ne zaman vatan haini oldu da Osmanlı zulüm etti? Yörükler, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve Türkiye'nin kurucusudur. Yörüklere zulüm etmeyi bir kenarı bırakın, ecdadımız en hassas yerleri Yörüklere teslim etmiştir. Kendi canını Yörüklere emanet etmiştir. Gittiği her yere ecdadımız, adalet ve medeniyet götürmüş, yanında Yörükleri götürmüş. Osmanlı güvendiği için Yörükleri Toroslar'dan alıp götürmüş. Yörükler her zaman el üstünde tutulmuştur" diye konuştu.
'KUTLU YÜRÜYÜŞ DEVAM EDECEK'
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de binlerce yıllık kültüre sahip çıktıklarını söyledi. Tarih adına bu kutlu yürüyüşün devam edeceğini dile getiren Türel, "Yörüklü milli şuurun hissedildiği önemli kültürümüzdür. Milli olmayan hiçbir şeyi kabul etmezler. Yörük kültürünü bir miras değil, emanet olarak görüyoruz. Kültürümüze sahip çıkmanın bekamıza sahip çıkmak anlamına geldiğini biliyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı, söyleşide vatandaşlarla buluştu. Festival, pazar günü sona erecek.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Yörük' tepkisiBakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Yörük' tepkisiBakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Yörük' tepkisiBakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Yörük' tepkisi

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