Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Yörük' tepkisi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" sözlerine tepki göstererek, "Bazı tarihi bilmeyenler ya da fitneyi sevenler, utanmadan Osmanlı'nın Yörüklere zulüm ettiğini söylüyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Yörükler Derneği işbirliği ile düzenlediği 4'üncü Uluslararası Yörük Festivali, temsili Yörük Göçü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda Yörük Ateşi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve göç duasının okunduğu festivalde temsili göç, Işıklar Caddesi'ndeki eski Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi. Geleneksel kıyafetleri ve deve kervanıyla Yörükler, renkli görüntüler oluşturdu. Mehter takımının öncülük ettiği yürüyüşe vatandaşların yanı sıra turistler de ilgi gösterdi.

Karaalioğlu Parkı'nda devam eden Yörük şölenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yörük derneklerinin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.