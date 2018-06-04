Bakan Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da katıldığı bir programda, "Fırat’ın doğusunda Münbiç konusunda yarın iki bakan olarak onayını verdiğimiz zaman bunu uygulamaya başlayacağız. Bu ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olabilir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yapacağı görüşme için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen iftar programına katıldı.

- "Dönüm noktası olabilir"

Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, "Fırat’ın doğusunda Münbiç konusunda yarın iki bakan olarak onayını verdiğimiz zaman bunu uygulamaya başlayacağız. Bu ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olabilir." değerlendirmesini yaptı.

F-35'ler konusunda da ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhtarı bir hava oluştuğuna işaret eden Çavuşoğlu, "S-400'ler konusunda da ABD ile aramızda bir gerginlik oluşmuş durumda. Ancak biz önce ABD'den ve müttefiklerimizden bu sistemleri almak istedik. Ama satmadılar. Biz de Rusya'dan almak durumunda kaldık. Eğer ABD bize bunları satmaya hazırsa, biz müttefiklerimizden de almak isteriz." diye konuştu.