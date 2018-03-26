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Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 01:02 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitirenler için Rus halkına taziyelerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kemerovo kentinde çıkan yangında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

"Rus halkına ve devletine başsağlığı, yangında yakınlarını kaybedenlere sabır dilerim." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabını da mesajına ekledi.

Kemerovo şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, 37 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya

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