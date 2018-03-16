Bakan Çavuşoğlu’ndan şehit ailesine taziye ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın Antalya’nın Alanya ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Yurt dışında bir dizi temaslarını sürdürmesinin ardından Türkiye’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ilk durağı şehit evi oldu. Bakan Çavuşoğlu, Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında sürdürülen operasyon esnasında PKK’lı teröristler tarafından daha önce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın Bektaş Mahallesi’ndeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırına ziyarete bulundu. Çavuşoğlu burada şehit babası Mustafa Uysal ve şehidin yakınları ile görüşüp başsağlığı diledi. Ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ziyaretle ilgili sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Şehidimiz Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.