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Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 23:46 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 gün önce Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın (24), Antalya’nın Alanya ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
Yurtdışındaki temaslarının ardından yurda dönen Bakan Çavuşoğlu, hemşehrisi olan şehidin Alanya merkez Bektaş Mahallesi’ndeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında baba Mustafa Uysal ve şehidin yakınları ile görüşüp başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Kuran okundu ve dua edildi.
Bakan Çavuşoğlu, "Şehidimiz Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

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