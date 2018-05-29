Bakan Çelik cemevinde iftar yaptı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir cemevinde vatandaşlarla iftar yaptı.

Çelik, Yeşilköy Mahallesi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğinin ardından buradaki cemevine geçerek orucunu açtı.

Daha sonra vatandaşlar sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Çelik, ardından spor salonuna giderek kum torbasına yumruk attı, burada spor yapan gençlerle sohbet etti.

Çelik ardından, yer sofrasında iftar yapan sporcuların yanına gelerek, gençlerin hayatlarının ve geleceklerinin güzel olması temennisinde bulundu.

Gençlerin ileride vali, bakan, cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yöneteceğini ifade eden Çelik, "O günler için daha güzel hazırlanın. Daha çok okuyun, dünyayı daha çok tanıyın, güzel spor yapın, yabancı dil öğrenin." diye konuştu.

Daha sonra Alevi kanaat önderi Mehmet Güven'le bir süre görüşen Bakan Çelik, ilçeden ayrıldı.

