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Bakan Çelik gençlerle iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 20:57 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: - "Ramazan ayının bize verdiği dersleri ramazan bittikten sonra diğer aylarda da yaşayalım. Hep beraber geleceğe el ele kola yürüyelim"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Ramazan ayının bize verdiği dersleri ramazan bittikten sonra diğer aylarda da yaşayalım. Hep beraber geleceğe el ele, kol kola yürüyelim." dedi.

Adana Valiliği tarafından Yüreğir Kültür Merkezi’nde "Güney Adana Gençlik Buluşması" iftar programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunan programda ilahiler seslendirildi. Etkinlikte, sema gösterisi sunuldu.

Bakan Çelik, burada yaptığı konuşmada, ramazanın son iftarını birlikte yapacaklarını belirterek, katılımcıların ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Geleceğin bugünden daha güzel olacağını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Hep beraber çalışıyoruz koşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizle ilgili daha büyük güzel işlere imza atacağız. Hep beraber daha coşkulu bir şekilde ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Bunların hepsi sizler, genç kardeşlerimiz, arkadaşlarımız içindir. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. Türkiye çok büyük bir geleceğe, çok umutlu bir geleceğe yürüyor. Büyük ve potansiyeli olan muazzam bir ülkeyiz ve bu geleceği sizler temsil ediyorsunuz. Hep beraber çalışarak, koşarak sizler yarın yönetici makamlarına geldiğinizde hepiniz için çok daha iyi bir ülke inşa etmiş olacağız. En büyük gücümüz, kuvvetimiz avantajımız birlik ve dirliğimizdir. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Türkiye'de hepimiz eşit vatandaşız, hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Aramızda çıkarılmak istenen nifaklara fitnelere kulak asmadan hep beraber güçle, kuvvetle, dirayetle geleceğe yürüyeceğiz. Hep beraber geleceğe umutla bakacağız, geleceği hep beraber kucaklayacağız. Ülkemiz büyük bir ülkedir, devletimiz büyük bir devlettir. Hepimiz bu devletin çatısı altında bu millete mensup olmanın onuru, şerefi içerisinde yola devam ediyoruz. Bu güçle geleceğe bakıyoruz. O sebeple birliğimizi, kardeşliğimizi koruyalım. Ramazan ayının bize verdiği dersleri ramazan bittikten sonra diğer aylarda da yaşayalım. Hep beraber geleceğe el ele, kol kola yürüyelim."

Çelik, iftarın ardından gençlerle fotoğraf çektirdi.

Programa Vali Mahmut Demirtaş ile davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik

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