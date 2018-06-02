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Bakan Çelik ramazan etkinliklerine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 01:19 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da ramazan etkinliklerinin düzenlediği alanı ziyaret etti

Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da ramazan şenlik alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Çelik, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Park'ta düzenlenen ramazan etkinlikleri alanını ziyaret etti.

Burada çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Çelik, onlara mısır, ve dondurma aldı.

Etkinlik alanındaki esnafla da sohbet eden Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte kahve içti.

Alandaki AK Parti standını da ziyaret eden Çelik, burada gençlerle de bir araya geldi.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren ve lunaparkı da gezen Bakan Çelik, omzuna bir süre alandaki bir papağanı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Bakan Çelik

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