Bakan Çelik'ten Hollanda'ya 'soykırım' tepkisi: Bizim için yok hükmündedir

Hollanda parlamentosu, koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından hazırlanan, "1915'de Anadolu'da Ermeniler'e yönelik katliamların soykırım olarak tanınması" önerisini kabul etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, 24 Nisan'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek "soykırımı anma törenine" hükümeti temsilen bir heyet gönderileceğini söyledi.

CU Milletvekili Joel Voordewind tarafından hazırlanan "Ermeni soykırımının tanınması" önerisine, Türkiye kökenli milletvekilleri tarafından kurulan DENK partisi dışındaki tüm partiler destek verdi. Öneri, 3'e karşı 142 oyla kabul edildi. Ancak Dışişleri Bakanı Kaag, bu kararın hükümetin "Ermeni soykırımını" tanıdığı anlamına gelmediğine işaret etti.

ANKARA'DAN SERT TEPKİ



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarıyla ilgili kararını, "Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur. Bizim için yok hükmündedir" dedi.

HOLLANDA MASLAHATGÜZARI ÇAĞIRILDI



Öte yandan Hollanda Maslahatgüzarı, 1915 kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.