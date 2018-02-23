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Bakan Çelik'ten Hollanda'ya 'soykırım' tepkisi: Bizim için yok hükmündedir

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 10:56 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarıyla ilgili kararını, "Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur. Bizim için yok hükmündedir" dedi.

Hollanda parlamentosu, koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından hazırlanan, "1915'de Anadolu'da Ermeniler'e yönelik katliamların soykırım olarak tanınması" önerisini kabul etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, 24 Nisan'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek "soykırımı anma törenine" hükümeti temsilen bir heyet gönderileceğini söyledi.

CU Milletvekili Joel Voordewind tarafından hazırlanan "Ermeni soykırımının tanınması" önerisine, Türkiye kökenli milletvekilleri tarafından kurulan DENK partisi dışındaki tüm partiler destek verdi. Öneri, 3'e karşı 142 oyla kabul edildi. Ancak Dışişleri Bakanı Kaag, bu kararın hükümetin "Ermeni soykırımını" tanıdığı anlamına gelmediğine işaret etti.

ANKARA'DAN SERT TEPKİ

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarıyla ilgili kararını, "Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur. Bizim için yok hükmündedir" dedi.

HOLLANDA MASLAHATGÜZARI ÇAĞIRILDI

Öte yandan Hollanda Maslahatgüzarı, 1915 kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Hollanda

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
PEKİ BİZ NE YAPTIK ACABA? HOLLANDA'YA KAMU İHALELERİNİ YASAKLADIK MI?MALLARINA AMBARGO KOYDUK MU? ORADAKİ ŞİRKET VE OFİSLERİMİZİ KAPATTIK MI? HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ GERİ ÇEKTİK Mİ? DAHA SAYAYIM MI,YOKSA YETER Mİ?HAKSIZSAM SÖYLEYİN LÜTFEN? NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!
Bizde mecliste Bosna da ki korkakça halkı öldürmeleri için sırp bozguncularına elleriyle teslim ederek yaptıkları soykırım ve korkak davranışlarını oylayalım, karar olarak çıkaralım..
Cin alının kumarcı askerlik yapmayan oğlunun hollandadaki gemicik şirketi kapatın !!
aciz yaratıklar, sünepe kabileler...
hep yabancılar saldırır, hep onlar hainlik eder..hep bizi ve asaletimizi çekemedikleri için kötülük ederler.. ey necip milletimin evlatları..acaba dış politikamızdaki başarısızlıklar, dengesiz ve güvenilmez devlet politikaları bir sebep olarak aklınızın bir köşesinden şöyle bir geçmiyor mu?
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