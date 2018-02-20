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Bakan Çelik: 'Üyelik perspektifi vereceğiz' desinler, bütün fasılları açmaya hazırız (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 21:26 | Son Güncelleme

OKUL AÇILIŞI YAPILDI AB Bakanı Ömer Çelik ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 16 derslikli Zeytinli Orta Okulu'nun açılışını yaptı.

OKUL AÇILIŞI YAPILDI

AB Bakanı Ömer Çelik ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 16 derslikli Zeytinli Orta Okulu'nun açılışını yaptı. Törene katılan babası Yusuf Çelik'in elini öpen Bakan Ömer Çelik, "Burası benim aile büyüklerimin mezarlıklarının ve çocukluğumun geçtiği yer. Buraya gelirken yolda bazı anılarım canlandı. Çocuklar bir an önce büyüyün, vatana millete faydalı bireyler olun ki bu kürsüleri sizlere bırakalım, bizler emekli olalım" dedi. Oğlunun konuşmasını dinleyen Yusuf Çelik ise duygulu anlar yaşadı. Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise "Ben 70 kişilik sınıfta okuyan bir kardeşinizim. Bizim evlatlarımız şimdi 20 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. Eğitim ve öğretime yaptığımız yatırımlar artarak devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bakanlar açılış kurdelasını kesip öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

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