Bakan Çelik ve Sarıeroğlu mezun oldukları okullarda oylarını kullandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde, Adana'da mezun oldukları okullarda oylarını kullandı. Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde, mezun olduğu Lütfiye Kısacık İlkokulu'na gelen Bakan Ömer Çelik, burada oy kullanan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Çelik, daha sonra 1064 numaralı sandığın olduğu salona geçerek buradaki görevlilerle tokalaştıktan sonra oyunu kullandı. Çelik, okul bahçesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde tüm vatandaşlarımız huzur içinde büyük bir coşkuyla kendi tercihlerini sandığa yansıtıyor. Türkiye'nin en büyük gücü sandıktır, milletimiz için hayırlısı olsun. Türkiye'nin en büyük kuvveti demokrasi şölenini gerçekleştirmesidir, sandık kurabilmesidir. Etrafımızdaki coğrafyalarda insanlar sandığa ulaşmak için büyük sıkıntılarla, büyük problemlerle karşılaşıyorlar. Ülkemizde ise vatandaşlarımızı huzur ve güven içinde sandığa gidip oylarını kullanıyorlar" dedi. SARIEROĞLU, İLKOKULUNDA OY KULLANDI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise oyunu ilkokul öğrenimi gördüğü Mimar Kemal İlkokulu’ndaki 1151 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Sarıeroğlu, oldukça duygulu olduğunu belirterek, "Bugün okulumda, mahallemde oyumu kullandım. Yola başladığımız yerde Adana'mız için memleketimiz için kullandığımız oy hayırlı ve uğurlu olur inşallah" ifadelerini kullandı.

