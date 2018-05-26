Bakan Çelik'ten Almanya'ya sert tepki

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya'nın terör örgütü yandaşlarına miting izni vermesini eleştirerek, "Almanya'nın, terör örgütü yandaşları tarafından yapılan mitinge izin vermesi, demokrasi ve hukuk anlayışıyla bağdaşmaz." dedi.

Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya'nın terör örgütü yandaşları tarafından yapılan mitinge izin vermesi, demokrasi ve hukuk anlayışıyla bağdaşmaz. Alman makamlarının izniyle terör gösterisi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu faaliyetlere izin verenlerin, kendi demokrasi ve hukuk anlayışlarını bu örgütlerin hizasına yazmakta olduğunun altını çizen Çelik, "Terör insanlık suçudur. Terör gösterisine izin verenler insanlığa karşı işlenen suçlarla mücadele ettiklerini iddia edemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, PKK terör örgütünün himaye edilmesinin, Alman makamlarının izniyle gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Alman makamları açıkça bir terör örgütünün Avrupa'nın ortasında faaliyet yapmasına izin vermektedir." vurgusu yaptı.