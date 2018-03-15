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Bakan Çelik'ten AP'nin Zeytin Dalı kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: (1) - "(AP'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili kararı) AP'nin ne kadar vizyonsuz, cahilane bir karara imza attığını gösteriyor" - "AP'nin son birkaç yılda altına imza attığı en vizyonsuz kararlardan bir tanesi bu"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda Türkiye'ye Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurma çağrısı yapan tasarının kabul edilmesine ilişkin "vizyonsuz ve cahilane bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, AP Genel Kurulunda Suriye'deki duruma ilişkin yapılan oylamaya dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çelik, AP Genel Kurulunda alınan kararın çok şaşırtan bir karar olduğunu belirterek, "AP gibi bir kurumun Suriye'de olup bitenden ne kadar uzak olduğunu, sahadaki gelişmeleri görmekten ne kadar uzak düştüğünü gösteren bir karar oldu." dedi.

Türkiye'nin, kararı dikkatle okuduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile oraya başlattığı mücadeleden bahsederken, (Suriye'deki hassas dengeleri daha zora sokacak, çatışmaya yeni çatışma ekleyecek bir girişimdir) diyor. AP'nin son birkaç yılda altına imza attığı en vizyonsuz kararlardan bir tanesi bu." diye konuştu.

Suriye'de istikrarın sağlanması için Türkiye'nin Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinde verdiği desteğe dikkati çeken Çelik, "Çatışmaları kimin ürettiği, çatışmalara karşı kimin seyirci kaldığı herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada terör örgütü Türkiye'ye saldırırken bir Avrupa ülkesine, AB'ye adaylık müzakereleri yürüten bir NATO ülkesine bu saldırıları yaparken çatışmaya çatışma eklemek gibi bir yaklaşımla bu cümlelerin ele alınması, AP'nin bu konuda ne kadar vizyonsuz, cahilane bir karara imza attığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
AB Bakanı Ömer Çelik Zeytin Dalı Harekatı

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