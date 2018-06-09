Bakan Çelik'ten Dünya Akreditasyon Günü mesajı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, yerli ve yabancı akredite kuruluşlarının 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü'nü kutladı.
Çelik, Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliğinin (ILAC) ortak girişimleri sonucunda belirlenen ve her yıl 9 Haziran'da kutlanan "Dünya Akreditasyon Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Çelik, mesajında, "Başta ülkemizde ve çevre ülkelerde faaliyetlerini sürdüren akredite kuruluşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de ve uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği, ürün güvenliği, bilgi güvenliği, çalışan güvenliği, kamu güvenliği ve trafik güvenliğinin öncelikli alanlar olduğunu belirten Çelik, akreditasyonun, bu güvenliğin sağlanmasında önemli bir araç konumunda olduğunu vurguladı.
Çelik, akreditasyonun, akredite uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle, piyasaya sunulan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan risklerin kontrol altına alınmasını amaçladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Daha güvenli bir dünya için kamu otoriteleri, üreticiler ve tüketiciler akreditasyona güvenmektedirler. Bu bağlamda, toplumun tüm kesimleri hayatın değişik noktalarında akreditasyonla karşılaşmakta ve daha iyi yaşam standartlarına kavuşmaktadır.
Ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliğinin temelini teşkil eden malların serbest dolaşımının vazgeçilmez unsurlarından biri olan akreditasyon hizmetleri, Avrupa Birliği Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütülmektedir. 1999 yılında kurulan TÜRKAK’ın imzaladığı çok taraflı tanıma anlaşmaları ve karşılıklı tanıma anlaşmaları sayesinde verdiği akreditasyonların uluslararası tanınırlığı bulunmaktadır."
TÜRKAK'ın bir yandan tam üyesi olduğu Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), IAF ve ILAC gibi uluslararası yapılarda etkinliğini artırırken diğer yandan birçok ülkede akreditasyona yönelik hizmetler sunduğunu belirten Çelik, kurumun bugüne kadar, yurt içi ve yurt dışından, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren yaklaşık bin 600 kuruluşu akredite ettiği bilgisini paylaştı.
Çelik, mesajında, "TÜRKAK’ın uluslararası tanınır akreditasyon hizmeti sayesinde üretimin kalitesi yükselmiş, ihracatın artmasına katkı sağlanmış ayrıca üretici, sanayici, tüketici ve ilgili tüm paydaşların uygunluk değerlendirme alanında dış ülkelere bağımlılığı sona ermiştir." ifadelerini kullandı.
AB Bakanı Çelik, 2018 yılının temasının "Akreditasyon: Daha Güvenli Bir Dünya Sunar" şeklinde belirlendiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dünya Akreditasyon Günü temasına uygun şekilde ülkemizde de özellikle iş sağlığı ve güvenliği, güvenli ürün ve hizmet, güvenilir çevre, güvenli gıda ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik akreditasyon faaliyetleri ön plana çıkmıştır. TÜRKAK verdiği hizmetlerle, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamanın yanı sıra insana, mekana, doğaya ve çevreye de fayda üretmektedir."
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