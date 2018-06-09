Bakan Çelik'ten Dünya Akreditasyon Günü mesajı

Türkiye'de ve uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği, ürün güvenliği, bilgi güvenliği, çalışan güvenliği, kamu güvenliği ve trafik güvenliğinin öncelikli alanlar olduğunu belirten Çelik, akreditasyonun, bu güvenliğin sağlanmasında önemli bir araç konumunda olduğunu vurguladı.

Bakan Çelik, mesajında, "Başta ülkemizde ve çevre ülkelerde faaliyetlerini sürdüren akredite kuruluşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

Çelik, Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliğinin (ILAC) ortak girişimleri sonucunda belirlenen ve her yıl 9 Haziran'da kutlanan "Dünya Akreditasyon Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Daha güvenli bir dünya için kamu otoriteleri, üreticiler ve tüketiciler akreditasyona güvenmektedirler. Bu bağlamda, toplumun tüm kesimleri hayatın değişik noktalarında akreditasyonla karşılaşmakta ve daha iyi yaşam standartlarına kavuşmaktadır.

Ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliğinin temelini teşkil eden malların serbest dolaşımının vazgeçilmez unsurlarından biri olan akreditasyon hizmetleri, Avrupa Birliği Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütülmektedir. 1999 yılında kurulan TÜRKAK’ın imzaladığı çok taraflı tanıma anlaşmaları ve karşılıklı tanıma anlaşmaları sayesinde verdiği akreditasyonların uluslararası tanınırlığı bulunmaktadır."

TÜRKAK'ın bir yandan tam üyesi olduğu Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), IAF ve ILAC gibi uluslararası yapılarda etkinliğini artırırken diğer yandan birçok ülkede akreditasyona yönelik hizmetler sunduğunu belirten Çelik, kurumun bugüne kadar, yurt içi ve yurt dışından, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren yaklaşık bin 600 kuruluşu akredite ettiği bilgisini paylaştı.