Bakan Çelik'ten şehit annesi Tura'ya ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da özel halk otobüsü şoförünün hakaret ettiği ileri sürülen şehit annesi Zübeyde Tura'yı ziyaret etti.

Çelik, beraberindeki Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Bingöl'de 1993'te vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura ve eşi Ahmet Tura'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Çelik, şöyle konuştu:

"Zübeyde ve Ahmet Tura şehit ailesi, teyzemizi belediye otobüsünde bir olay yüzünden saygısız birisi üzmüştü, kendisini ziyaret ettik. İstenmeyen ve memleketimizin insanına yakışmayan bir olay ama maalesef böyle bir şey olmuştu. Teyzemiz çok olgun birisi, devletine milletine dua ediyor. 1993 yılında evladını kaybetmiş, hala aynı duayı sürdürüyor. Biz de bir duasını ve gönlünü alalım diye buraya geldik, sağ olsun o da bize dua etti."

Zübeyde Tura da Çelik'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek "Allah devletimizin milletimizin yokluğunu vermesin." dedi.