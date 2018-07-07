Bakan'dan önemli açıklama: Meteoroloji TV geliyor

Orman ve Su işleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nde bulunan Meteoroloji TV stüdyosunda yayınına katılan Bakan Eroğlu, AA muhabirine televizyonun hizmetlerine ilişkin bilgi verdi. Meteoroloji TV, Genel Müdürlüğün internet sayfası ve telefonlara indirilebilen meteoroloji programından gerçek hava durumu tahminlerinin öğrenilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bazen elinde bilgi olmadan, birtakım kayıtlar olmadan, radar görüntüleri veya uydu görüntüleri olmadan bazıları televizyonlarda ahkam kesiyor. Bunlar da meteorolojiye mal ediliyor, bunlar yanlıştır. Artık doğru haberleri lütfen buradan alın." değerlendirmesinde bulundu. 'TEST YAYININA BAŞLADI' Televizyonda verilen yanlış meteorolojik bilgilerin Bakanlığın da itibarını zedelediğini aktaran Eroğlu, "Herkes mikrofonu eline alınca kendisini allameicihan sanıyor. Bilgi olmadan birtakım rakamları atıp tutuyor. Artık Meteoroloji TV test yayınına başladı inşallah bütün bilgileri anlık olarak vereceğiz." dedi. '24 SAAT YAYIN YAPACAK'

Tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarının yayınlanacağı televizyondaki hizmetlere ilişkin de bilgi veren Eroğlu, şunları kaydetti: "Meteoroloji TV ile il ve ilçelerimizin, yurt dışı bazı merkezlerin, anlık, kısa ve uzun vadeli hava, denizlerimizdeki güncel tahmin bilgileri yayınlanacak. Mevsimlere göre deniz suyu sıcaklıkları, kar kalınlıkları, deniz, karayolu, havalimanları tahminleri, stadyumların faaliyet saatlerindeki hava tahminleri yayınlanacak. Beklenen olağanüstü hava olaylarında, vatandaşlarımızın tedbir alması gayesiyle Meteoroloji TV aracılığı ile duyurulacak. Anlaşılabilir bir dil ve zengin görseller kullanılacak. TV ekranımızda 24 saat alt yazı kuşağı ile bilgiler aktarılacaktır." Aynı zamanda, bakanlık ve bağlı kuruluşların yaptığı çalışmalar, hazırlanan film ve videoların yayın akışına dahil edileceğini bildiren Eroğlu, "Kamu kuruluşları tarafından hazırlanan, vatandaşlarımızın faydasına olabilecek her türlü kamu spotları yayınlanacak. Bilgilendirici kısa belgeseller yayınlanacak, Bakanlığımız ve bağlı birimlerimizde görev yapan üst düzey yöneticilerimiz ve uzmanlarımız vatandaşlarımızı bilgilendirmek gayesiyle açık oturumlara ve bilgilendirme programlarına katılabilecektir." şeklinde konuştu.