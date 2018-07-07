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Bakan'dan önemli açıklama: Meteoroloji TV geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, test yayınına başlayan Meteoroloji TV'den bütün bilgilerin anlık verileceğini bildirdi. Eroğlu, "Meteoroloji TV ile il ve ilçelerimizin, yurt dışı bazı merkezlerin, anlık, kısa ve uzun vadeli hava, denizlerimizdeki güncel tahmin bilgileri yayınlanacak." dedi

Bakan'dan önemli açıklama: Meteoroloji TV geliyor

Orman ve Su işleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nde bulunan Meteoroloji TV stüdyosunda yayınına katılan Bakan Eroğlu, AA muhabirine televizyonun hizmetlerine ilişkin bilgi verdi. Meteoroloji TV, Genel Müdürlüğün internet sayfası ve telefonlara indirilebilen meteoroloji programından gerçek hava durumu tahminlerinin öğrenilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bazen elinde bilgi olmadan, birtakım kayıtlar olmadan, radar görüntüleri veya uydu görüntüleri olmadan bazıları televizyonlarda ahkam kesiyor. Bunlar da meteorolojiye mal ediliyor, bunlar yanlıştır. Artık doğru haberleri lütfen buradan alın." değerlendirmesinde bulundu.

'TEST YAYININA BAŞLADI'

Televizyonda verilen yanlış meteorolojik bilgilerin Bakanlığın da itibarını zedelediğini aktaran Eroğlu, "Herkes mikrofonu eline alınca kendisini allameicihan sanıyor. Bilgi olmadan birtakım rakamları atıp tutuyor. Artık Meteoroloji TV test yayınına başladı inşallah bütün bilgileri anlık olarak vereceğiz." dedi.

'24 SAAT YAYIN YAPACAK'

Tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarının yayınlanacağı televizyondaki hizmetlere ilişkin de bilgi veren Eroğlu, şunları kaydetti: "Meteoroloji TV ile il ve ilçelerimizin, yurt dışı bazı merkezlerin, anlık, kısa ve uzun vadeli hava, denizlerimizdeki güncel tahmin bilgileri yayınlanacak. Mevsimlere göre deniz suyu sıcaklıkları, kar kalınlıkları, deniz, karayolu, havalimanları tahminleri, stadyumların faaliyet saatlerindeki hava tahminleri yayınlanacak. Beklenen olağanüstü hava olaylarında, vatandaşlarımızın tedbir alması gayesiyle Meteoroloji TV aracılığı ile duyurulacak. Anlaşılabilir bir dil ve zengin görseller kullanılacak. TV ekranımızda 24 saat alt yazı kuşağı ile bilgiler aktarılacaktır."

Aynı zamanda, bakanlık ve bağlı kuruluşların yaptığı çalışmalar, hazırlanan film ve videoların yayın akışına dahil edileceğini bildiren Eroğlu, "Kamu kuruluşları tarafından hazırlanan, vatandaşlarımızın faydasına olabilecek her türlü kamu spotları yayınlanacak. Bilgilendirici kısa belgeseller yayınlanacak, Bakanlığımız ve bağlı birimlerimizde görev yapan üst düzey yöneticilerimiz ve uzmanlarımız vatandaşlarımızı bilgilendirmek gayesiyle açık oturumlara ve bilgilendirme programlarına katılabilecektir." şeklinde konuştu.

"Sizden gelenler" başlığı ile vatandaşların bölgelerinde çektiği, bilgilendirici çevre görselleri ile görüntülere de zamanla yer verileceğini dile getiren Eroğlu, planlanan duruma göre sunum, reji, grafik ve montaj birimlerinde konusunda uzman en az 20 personelin görev alacağını aktardı. Halen test yayınında olan kanalda, içerik düzenlenmesi, yayın akışı hazırlanması, personel temini ve mevcut personele eğitim gibi konularda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Eroğlu, "Temmuz ayı sonunda test yayını sona erecek olup normal yayınımıza geçilecektir." bilgisini verdi. Eroğlu, Meteoroloji TV yayınına, "www.meteorolojitv.gov.tr" adresinden ve Android sistemlerde Google Play Store'dan Meteoroloji TV olarak ulaşılabildiğini kaydetti.

Verdikleri meteorolojik bilgilerin yüzde 90'ın üstünde bir doğruluk payına sahip olduğunu dile getiren Eroğlu, hava durumunu yüzde yüzde tahmin etmenin mümkün olmadığının altını çizdi. Birçok ülkeye de meteorolojik destek verdiklerini aktaran Eroğlu, yazın sıcaklıkların normalden yüksek olacağını, temmuz ayının sıcak geçeceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Meteoroloji TV

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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