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Bakan Demircan: Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve ücret alınmayacak (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 19:17 | Son Güncelleme

'OSMANLI ÖLDÜ, YAVRUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DOĞDU' Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Antalya programı kapsamında, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ak Parti Kepez İlçe Kadın Kolları'nın 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

'OSMANLI ÖLDÜ, YAVRUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DOĞDU' Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Antalya programı kapsamında, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ak Parti Kepez İlçe Kadın Kolları'nın 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada partililere seslenen Bakan Demircan, Ak Parti'nin siyaseti 18 yaşına kadar indirebilen bir parti olduğunu söyledi. Ak Parti'nin seçimlerde Antalya'da yüzde 50'den fazla başarı sağlayacağını kaydeden Demircan, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğuna dikkati çekti. Bu coğrafyada ayakta duran ülke istenmediğini savunan Demircan, "Coğrafyamız büyük bir tehdit altında. Niyetler halis değil. Bu coğrafyada ayakta duran ülke, millet bırakmak istemiyorlar. Coğrafyayı dağıtmak istiyorlar. Hedefleri var. Bu coğrafyada neden bunu yapmak istiyorlar? Oturduğumuz arsa çok kıymetli. O yüzden birliği, beraberliği geliştirmeliyiz. Birbirimize kenetlenmeliyiz. O gücü, birliği daha da arttıracak olan teknoloji üreten toplum haline geleceğiz. Burası pahalı bir arsa ve buradan başka gidecek yerimiz yok. Zor bir yer" dedi. 'ASLAN' BENZETMESİ Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Bakan Ahmet Demircan, şunları kaydetti: "Türkiye, uluslararası antlaşmalardan doğan en doğal hakkını kullanıyor. Atamız Osmanlı, 600 yıl bu coğrafyayı sırtlanların saldırısına karşı koruyan bir aslandı. Ancak ömrü vefa etmedi, 100 yıl önce öldü. Ölürken yavrusu doğdu, Türkiye Cumhuriyeti. Onlar iyi biliyor, aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur. O yüzden sürekli saldırıyorlar. İçeriden yıkmaya çalıştılar ama başaramadılar. Bugün yapılan ülkemizin bağımsızlığını, özgürlüğünü bu saldırılardan koruma operasyonudur. Savaş arzulanmaz. Şehitlerimiz oluyor. Türkiye artık 'Çekil kenara, şurada dur' talimatıyla hareket eden bir ülke değil. Aslan büyümeye başladı, o yüzden telaşlandılar." Siyasetin sıradan bir iş gibi yapılmayacağını da belirten Bakan Demircan, Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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