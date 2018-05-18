Bakan Demircan, sağlık yöneticileriyle iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık alanında kullanılan yüksek teknoloji ürünü cihazları Türkiye'de ürettirmek için gerekli adımların atıldığını, önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağını belirterek, " Tomografi, MR, ultrason gibi tanı cihazlarının Türkiye'de üretilmesini sağlayacak çalışmalar yaptık." dedi. İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü'nün Hidiv Kasrı'nda düzenlediği iftarda, sağlık yöneticileriyle bir araya gelen Demircan, Türkiye'de sağlıkçıların büyük bir fedakarlık içinde çok büyük bir görev ifa ettiklerini anlattı. Sağlık hizmetinin 7/24 çalışan bir makina gibi hiç durmadan devam eden bir hizmet olduğunu ifade eden Demircan, "En ufak bir arızada da sesi fazla çıkar. O nedenle sağlık hizmeti emek, bilgi, beceri, fedakarlık ister. Türkiye'de sağlık alanında hizmet veren bütün kardeşlerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz, ebelerimiz fevkalade büyük bir görevi yerine getiriyorlar. Diğer ülkeleri, diğer milletleri kıskandıracak düzeyde güzel bir hizmet sunuyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin son 18 yıl içinde sağlık alt yapısını hızla yenilediğini ve yenilemeye devam ettiğini anlatan Demircan, şöyle devam etti: "Aynı şekilde sağlık teknolojisindeki imkanları Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyor. Türkiye sağlıkta tüketilen ürünleri üretmek için de gayret ediyor. Şu anda ilaç sanayide, tükettiğimiz ilaçları kutu bazında kendimiz yüzde 80'ini kendimiz üretiyoruz ki bu fevkalade sevindirici bir şey. Ama şurada bir dikkat çekmek istediğim bir husus var ilaçların yüzde 20'lik kısmı fiyat olarak yüzde 50'ye yakın fiyata ulaşıyor ki onlar patentli ilaçlar. Türkiye molekülden ilaç üretme noktasında yola çıkmak zorunda." - "Yüksek teknoloji ürünü cihazlar için gerekli adımlar atıldı" Sağlıkla ilgili ciddi yatırımlar yaptıklarını aktaran Demircan, hastanelerde gelinen güzel seviyenin daha da iyi noktalara gideceğini belirterek, sağlık alanında kullanılan yüksek teknoloji ürünü cihazların Türkiye'de üretilmesi için gerekli adımların atıldığını dile getirdi. Bakan Demircan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Tomografi, MR, ultrason gibi tanı cihazlarının Türkiye'de üretilmesini sağlayacak çalışmalar yaptık. Bunları üreten firmaların yerli ortak bulmalarını, Türkiye'ye yatırım yapmalarını, Türkiye'de üreterek tecrübe ve alt yapı transferi sağlamalarını istiyoruz. Yüzde 45 ortaklık dış firmalara, yüzde 45 ortaklık yerli firmalara, aradaki yüzde 10'luk ortaklık Sağlık Birimlerine verilerek, teknoloji transferi hususunda hangi aşamada olunduğunun da takibi sağlanacak." Bakan Demircan, Türkiye'de bu cihazların üretilmesini ve teknoloji transferinin yapılması için büyük bir çalışma yapıldığını, ileriki günlerde bunun da meyvesinin toplanacağını söyledi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada, zayıf devletin yaşayamayacağını dile getiren Demircan, "Güçlü olmak zorundayız. Bu coğrafya böyle bir coğrafya. 100 yıl önce yaşadığımız büyük yıkımı, bağımsızlık savaşımızla taçlandırarak durdurduk. Bağımsız bir ülke olarak tarih sahnesinde yerimizi aldık. 100 yıl sonra geldiler, yine bu coğrafyada bir takım değişiklikler yapmak istiyorlar. Bu coğrafyada Türkiye'den başka da bu saldırıyı, savuşturabilecek, bertaraf edebilecek başka da ülke yok. Onun için Türkiye ve bizler, bu ülkeyi daha fazla güçlendirmek için daha fazla çalışmak zorundayız. Daha fazla birlik ve beraberliği sağlamak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.