Bakan Demircan tesislere hayran kaldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun’da Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Tesisi’ni gezdi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Sağlık Bakanı Demircan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve Vali Osman Kaymak’a Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Tesisini gezdirdi. Konuklarına Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Tesisi’ni gezdiren Başkan Yılmaz, burada gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bakan ve Samsun milletvekili olmasına rağmen bu kadar güzel bir tesisin olduğundan haberdar olmadığını dile getirerek Başkan Yılmaz’ı tebrik etti. Tesisteki atlarla yakından ilgilenen Bakan Demircan ve beraberindekiler daha sonra tesisten ayrıldı.
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