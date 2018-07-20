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Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 20:04 | Son Güncelleme

BAKAN DÖNMEZ'E BABA OCAĞINDA SEVGİ SELİ Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt'te Ertuğrul Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra baba ocağı Gölpazarı ilçesine hareket etti.

Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)

BAKAN DÖNMEZ'E BABA OCAĞINDA SEVGİ SELİ
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt'te Ertuğrul Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra baba ocağı Gölpazarı ilçesine hareket etti. Bakan Dönmez, ilçe girişine yaklaşık 5 kilometre kala hemşehrileri tarafından karşılandı. Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, Bakan Dönmez'e çini tablo hediye etti. Bakan Dönmez daha sonra, vatandaşların oluşturduğu araç konvoyuyla ilçe merkezine geldi. Bir süre vatandaşlarla ilçede sohbet eden Bakan Dönmez, babası Sefer Dönmez'in evinin bulunduğu Kuşçuören Köyü'ne gitti.
Bakan Dönmez, "Ata ocağına geldik çok mutluyuz. Benim çocukluğumun bir kısmı bu köyde geçti, ilçede geçti. Büyüklerimle burada olmam beni son derece mutlu etti. Onların bu coşkulu, duygulu karşılaması bizleri cesaretlendirdi. Onların duasıyla inşallah biz bundan sonra çok daha iyi işler yapacağız. Bütün gayemiz kimse soğukta, yolda, karanlıkta kalmasın diye çalışmak inşallah" diye konuştu.

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Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)

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