Bakan Elvan, Ahiler Kalkınma Ajansının hizmet binasını açtı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, merkezi Nevşehir’de bulunan Ahiler Kalkınma Ajansına ait hizmet binasının açılışına katıldı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) hizmet binasının açılışına katıldı. Yapılan açılışa Bakan Elvan’ın yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, daire müdürleri ve AHİKA çalışanları katıldı.

Bakan Elvan açılış öncesinde yaptığı açıklamada, “Nevşehir’de bulunan kalkınma ajansımıza ait hizmet binası gerçekten son derece modern bir hizmet binası oldu. Burada bağlı bulunan iller başta olmak üzere ülkemizin kalkınması için büyük projelere imza atılacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Bakan Elvan daha sonra ise AHİKA hizmet binasının açılışını Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver birlikte yaptı. Açılışın ardından ise Bakan Elvan hizmet binasını gezerek bilgiler aldı.