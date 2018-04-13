HABER

Bakan Elvan, Ahiler Kalkınma Ajansının hizmet binasını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 20:09 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, merkezi Nevşehir’de bulunan Ahiler Kalkınma Ajansına ait hizmet binasının açılışına katıldı.Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) hizmet binasının açılışına katıldı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, merkezi Nevşehir’de bulunan Ahiler Kalkınma Ajansına ait hizmet binasının açılışına katıldı.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) hizmet binasının açılışına katıldı. Yapılan açılışa Bakan Elvan’ın yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, daire müdürleri ve AHİKA çalışanları katıldı.
Bakan Elvan açılış öncesinde yaptığı açıklamada, “Nevşehir’de bulunan kalkınma ajansımıza ait hizmet binası gerçekten son derece modern bir hizmet binası oldu. Burada bağlı bulunan iller başta olmak üzere ülkemizin kalkınması için büyük projelere imza atılacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı olsun” dedi.
Bakan Elvan daha sonra ise AHİKA hizmet binasının açılışını Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver birlikte yaptı. Açılışın ardından ise Bakan Elvan hizmet binasını gezerek bilgiler aldı.

BM'de tarihi an! Birbirlerine girdilerBM'de tarihi an! Birbirlerine girdiler
Minibüs kahyalarından akılalmaz vurgunMinibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyorSpotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.