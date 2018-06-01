Bakan Elvan hal esnafıyla iftar yaptı

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz hiçbir kardeşimizin eli dahi incinsin istemiyoruz. Hiçbir kardeşimizin aç ve susuz kalmasını istemiyoruz. Onun için mücadele veriyoruz, bundan sonraki süreçte de mücadele vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Elvan, Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneğince, merkez Akdeniz ilçesindeki Halk Kompleksi'nde düzenlenen iftar programında, Mersin'in, her kesimden insanı barındırdığını, mutlu, huzurlu ve güven içinde olduğunu söyledi.

Kentin gücünü, insanların birlikteliğinden aldığını aktaran Elvan, "Bu devlet, millet, ülke bizim. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Bizimle uğraşan, mücadele eden çok. Bizim kardeşlik ruhumuzun güçlenmesinden rahatsız olanlar çok ama inadına bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı sürdüreceğiz. Kenetlendikçe kenetleneceğiz. Şu tablo dışarıya verilecek en güzel cevaptır." diye konuştu.

Geçmiş dönemlerde, henüz küçük yaştaki çocukların terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını anımsatan Bakan Elvan, şöyle devam etti: