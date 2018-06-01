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Bakan Elvan hal esnafıyla iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 21:51 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Biz hiçbir kardeşimizin eli dahi incinsin istemiyoruz. Hiçbir kardeşimizin aç ve susuz kalmasını istemiyoruz. Onun için mücadele veriyoruz, bundan sonraki süreçte de mücadele vermeye devam edeceğiz"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz hiçbir kardeşimizin eli dahi incinsin istemiyoruz. Hiçbir kardeşimizin aç ve susuz kalmasını istemiyoruz. Onun için mücadele veriyoruz, bundan sonraki süreçte de mücadele vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Elvan, Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneğince, merkez Akdeniz ilçesindeki Halk Kompleksi'nde düzenlenen iftar programında, Mersin'in, her kesimden insanı barındırdığını, mutlu, huzurlu ve güven içinde olduğunu söyledi.

Kentin gücünü, insanların birlikteliğinden aldığını aktaran Elvan, "Bu devlet, millet, ülke bizim. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Bizimle uğraşan, mücadele eden çok. Bizim kardeşlik ruhumuzun güçlenmesinden rahatsız olanlar çok ama inadına bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı sürdüreceğiz. Kenetlendikçe kenetleneceğiz. Şu tablo dışarıya verilecek en güzel cevaptır." diye konuştu.

Geçmiş dönemlerde, henüz küçük yaştaki çocukların terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını anımsatan Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye karşı her şeyi denediler, yaptılar. 13, 14 yaşındaki kız çocuklarımızı dağa kaldırdılar. Anasının yanındaki çocukların eline silah verdiler. O zavallı anneler sabahlara kadar o çocuğu için yas tuttu, ağladı. 'Ben kuzumu nasıl bırakırım' dedi. Ama Allah'a çok şükür şimdi ne dağa kaldırabiliyorlar, ne de körpe çocuklarımızı alabiliyorlar. Şu an hepsi anne kucağında, annelerinin yanında. Birlikte iftar programı yapıyorlar, birlikte yaşıyorlar, güven ve huzur içerisindeler. Bizim de istediğimiz bu."

- "Müthiş bir mücadele sergiliyoruz"

Elvan, ülkenin birlikteliğinin ve istikrarının süreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle Mersin başta olmak üzere 81 ilde huzur, refah ve güven tam manasıyla tesis edilecektir. Önemli ölçüde tesis edildi de zaten. Kim gelirse gelsin o insanlara karşı kendi silahımızla mücadele vermeye başladık. Düşünün NATO müttefikisiniz, üyesisiniz. Sizin müttefikiniz olan ülke size bir silah dahi vermiyor. Niye vermiyor acaba? Neden rahatsız? Çünkü onlar, 'ben o ülkeyi boyunduruk altına alamadım, o ülkenin insanını kendi kontrolüm altında tutamadım' düşüncesiyle hareket ediyorlar. Ama çok şükür bugün, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız başta olmak üzere müthiş bir mücadele sergiliyoruz. Gece, gündüz demeden bunu sürdüreceğiz. Biz hiçbir kardeşimizin eli dahi incinsin istemiyoruz. Hiçbir kardeşimizin aç ve susuz kalmasını istemiyoruz. Onun için mücadele veriyoruz, bundan sonraki süreçte de mücadele vermeye devam edeceğiz."

Kalkınma Bakanı Elvan, kentteki programı kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Elvan, Güven Sitesi'nde bazı vatandaşların evlerine de konuk oldu.

Bakan Elvan hal esnafıyla iftar yaptı

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Biz hiçbir kardeşimizin eli dahi incinsin istemiyoruz. Hiçbir kardeşimizin aç ve susuz kalmasını istemiyoruz. Onun için mücadele veriyoruz, bundan sonraki süreçte de mücadele vermeye devam edeceğiz"

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Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
3 / 8

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
4 / 8

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
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Anahtar Kelimeler:
Lütfi Elvan Mersin

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