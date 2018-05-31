Bakan Elvan nakliyecilerin sorunlarını dinledi

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Lojistik sektörü, çok daha önemli hale geliyor. Lojistik sektörünün daha da geliştirilmesi, çağın gereklerine uygun yapıya dönüştürülmesi için yoğun bir çaba gösteriyoruz." dedi.

Bakan Elvan, merkez Akdeniz ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'ni gezerek Nakliyeciler Derneğinin yönetimi ve üyeleriyle toplantı yaptı, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Karayolu taşımacılığının sorunsuz şekilde sürdürülmesine yönelik yapılan çalışmaları anlatan Elvan, "Lojistik sektörü, çok daha önemli hale geliyor. Lojistik sektörünün daha da geliştirilmesi, çağın gereklerine uygun yapıya dönüştürülmesi için yoğun bir çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, yeni dönemde de yeni düzenlemeler yapacaklarını belirterek, "Mersin'de tarım, tarımsal üretim çok önemli. Özellikle tarımsal ürünlerin tüketiciye ulaşıncaya kadar ki süreç, yani lojistik sürecine önemli destekler vereceğiz. Örneğin frigofirik araç almak isteyenlere teşvik vereceğiz ki ürünler zayiata uğramasın, zayiat oranları düşsün. Yeni dönemde buna yönelik ciddi bir teşvik mekanizması oluşturacağız." diye konuştu.

Elvan ve beraberindekiler, daha sonra nakliyeci esnafını tek tek gezerek hem sohbet etti hem sorunları dinledi.

Gezileri sırasında kadınlara çiçek, çocuklara ise oyuncak dağıtan Elvan, Mersin Suruçlular Kültür ve Yardımlaşma Derneğini de ziyaret etti.

