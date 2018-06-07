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Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (ek)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 08:22 | Son Güncelleme

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni hizmete açtı.

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni hizmete açtı. Mersin Üniversitesi bünyesinde kurulan merkezin açılış törenine Bakan Lütfi Elvan'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Elvan, merkezin 5-6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirterek, "İş arayan değil iş veren gençler yetiştirmek istiyoruz. Bu merkezi de bu amaca yönelik kurduk. Küresel ölçekte söz sahibi olmak istiyorsanız mutlaka yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmanız gerek. Bu yaklaşım içerisinde değilseniz, yeni ürünler ortaya koyamıyorsanız ülke olarak rekabet etme şansınız yok. 100 yıllık şirketler gelişemezken, 3-5 yılda devasa büyüklüğe ulaşan şirketler oluşuyor. Bu yenilikçi anlayış sayesinde oluyor" dedi. Amaçlarının gençleri iş veren pozisyonuna getirmek olduğunu kaydeden Elvan, "Biz burada hem üniversite içerisindeki hem de dışarıdaki gençlerimize yeni bir imkan sunuyoruz. Proje fikriniz varsa, yeni bir şeyler geliştirmek istiyorsanız, destek alıp şirket kurmak istiyorsanız, yenilikçi ürünler geliştirmek istiyorsanız merkezimize gelin. Burada net bir proje fikri olmayan kardeşlerimize eğitim vereceğiz. Proje fikri olanlara danışmanlık hizmeti vereceğiz. Gençlerimizin kendi işlerini kurmalarına öncülük edeceğiz. Gençleri yatırımcılarla buluşturacağız. Bakanlık olarak bir ilki gerçekleştirip bu merkezi açtık. Ardından Malatya, Elazığ ve Adana'da da açacağız" diye konuştu. Konuşmanın ardından Elvan ve beraberindekiler, kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Ardından merkezi gezen Elvan, gençlerin projelerini inceleyip bilgi aldı.

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