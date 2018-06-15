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Bakan Elvan, vatandaşlarla bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 09:19 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "İnşallah bu bayramlar Ortadoğu'daki kan gölünün durmasına vesile olur. Bütün dünyada barışın tesis edilmesine vesile olur. Temennimiz bu"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "İnşallah bu bayramlar Ortadoğu'daki kan gölünün durmasına vesile olur. Bütün dünyada barışın tesis edilmesine vesile olur. Temennimiz bu." dedi.

Elvan, merkez Yenişehir Muğdat Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su ile vatandaşlarla bayramlaştı.

Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Elvan, çocuklara harçlık verdi.

Daha sonra merkez Toroslar ilçesinde bulunan Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden Elvan, burada dua okudu. Elvan, ardından da mezarlığa ziyarete gelen vatandaşların bayramını kutladı.

Mezarlık girişinde vatandaşlara karanfil ve gül dağıtan Elvan, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

- "Tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum"

Elvan, mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün huzurlu ve mutlu bir gün olduğunu söyledi.

Bayramların birliktelik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendiği günler olduğunu ifade eden Elvan, şöyle konuştu:

"Tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Öyle sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ki inşallah bu bayramlar Ortadoğu'daki kan gölünün durmasına vesile olur. Bütün dünyada barışın tesis edilmesine vesile olur. Temennimiz bu. Türkiye olarak da büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Elbette bize karşı mücadele edenler, Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden rahatsız olan kesimler var. Hem içeride hem dışarıda. Bizim mücadelemiz devam edecek. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz yine devam edecek. Ben huzurlarınızda şu bayram gününde bile terör örgütlerine karşı mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensuplarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Her birinin bayramını teker teker kutluyorum."

Elvan, teröristler ve terör örgütlerinin kökünü kurutacaklarını, bu konuda kararlı olduklarını belirterek, kim ne derse desin milletle bir ve beraber hareket etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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