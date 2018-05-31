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Bakan Elvan vatandaşlarla iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:54 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Biz, geri kalmış yörelerimizi, fakir bırakılmak istenen mahallelerimizi çok daha gelişmiş, refah içerisinde yaşanılan, yaşam standartları yüksek bir hale getirmeyi arzu ediyoruz" - "Çok sayıda yatırımcı kente yatırım yapmak istiyor ama yatırım yeri yok. Süratle yatırım alanları tahsis ettik. Önümüzdeki dönemde 50 bin kardeşimizi sadece organize sanayi bölgelerinde iş ve aş sahibi yapacağız"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz, geri kalmış yörelerimizi, fakir bırakılmak istenen mahallelerimizi, çok daha gelişmiş, refah içerisinde yaşanılan, yaşam standartları yüksek bir hale getirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Elvan, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, eskiden kavgaların ve uyuşturucunun en büyük sorunlardan olduğu mahallede şimdi huzur içerisinde iftarlar yapıldığını söyledi.

"Şunlar bu sokaklara, bunlar şu caddelere giremez" diyenlerin aksine genciyle, yaşlısıyla çok sayıda kişinin iftar sofrasında yan yana geldiğini vurgulayan Elvan, annelerin, çocuklarıyla güven içerisinde olduğunu dile getirdi.

Elvan, geçmişte küçük yaştaki çocuklarının terör örgütlerinin baskısıyla dağa kaçırıldığını ve ellerine silah verildiğine dikkati çekerek, "Bugün, 13, 14 yaşındaki çocuklarımız artık annelerinin, babalarının yanında. Artık dağa kaldırma hadisesi bitmiştir. Vatandaşlarımız, milletimiz Güneydoğu'da, Mersin'imizde, Akdeniz ilçemizde, Çay, Çilek, Şevket Sümer mahallelerinde, nereye giderseniz gidin huzur, birlik refah içerisindedir." diye konuştu.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Akdeniz Belediyesinin yoğun şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını giderecek hizmetler yaptığını anlatan Elvan, bunların devam edeceğini aktardı.

Elvan, devlet ve milletin bütünleşmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz, geri kalmış yörelerimizi, fakir bırakılmak istenen mahallelerimizi çok daha gelişmiş, refah içerisinde yaşanılan, yaşam standartları yüksek bir hale getirmeyi arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Uyuşturucunun kökünü kurutma noktasına geldik"

Uyuşturucuyla mücadele konusunda da etkili çalışmalar yapıldığını aktaran Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"Uyuşturucunun kökünü kurutma noktasına geldik. Artık bu mahallelerimizde uyuşturucu en öncelikli sorun olmaktan çıktı. Sizin huzurunuz, güvenliğiniz, mutluluğunuz her şeyin üstündedir. Onun için çalışacağız, çaba sarf edeceğiz, hep birlikte hem Mersin'imizi hem ilçemizi daha iyi noktalara getireceğiz."

- "İşsizlik, problem olmaktan çıkacak"

Elvan, kente yapılan önemli yatırımların, çok sayıda istihdam sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok sayıda yatırımcı kente yatırım yapmak istiyor ama yatırım yeri yok. Süratle yatırım alanları tahsis ettik. Önümüzdeki dönemde 50 bin kardeşimizi sadece organize sanayi bölgelerinde iş ve aş sahibi yapacağız. İlçemizde işsizlik, problem olmaktan çıkacak. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı yapıyoruz. 7 bin 500 kardeşimizi orada istihdam edeceğiz. Önümüzdeki yıl açıyoruz. İşsiz kardeşlerimizi iş, aş sahibi yapıyoruz. Kazanlı'ya turizm bölgesi yapıyoruz. 7 bine yakın kardeşimizi de orada istihdam edeceğiz. Biz sizin için buradayız, sizler için burada olmaya devam edeceğiz."

Kalkınma Bakanı Elvan, daha sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile esnafı ziyaret etti.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin

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