Bakan Elvan vatandaşlarla iftar yaptı

Elvan, geçmişte küçük yaştaki çocuklarının terör örgütlerinin baskısıyla dağa kaçırıldığını ve ellerine silah verildiğine dikkati çekerek, "Bugün, 13, 14 yaşındaki çocuklarımız artık annelerinin, babalarının yanında. Artık dağa kaldırma hadisesi bitmiştir. Vatandaşlarımız, milletimiz Güneydoğu'da, Mersin'imizde, Akdeniz ilçemizde, Çay, Çilek, Şevket Sümer mahallelerinde, nereye giderseniz gidin huzur, birlik refah içerisindedir." diye konuştu.

"Şunlar bu sokaklara, bunlar şu caddelere giremez" diyenlerin aksine genciyle, yaşlısıyla çok sayıda kişinin iftar sofrasında yan yana geldiğini vurgulayan Elvan, annelerin, çocuklarıyla güven içerisinde olduğunu dile getirdi.

Elvan, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, eskiden kavgaların ve uyuşturucunun en büyük sorunlardan olduğu mahallede şimdi huzur içerisinde iftarlar yapıldığını söyledi.

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz, geri kalmış yörelerimizi, fakir bırakılmak istenen mahallelerimizi, çok daha gelişmiş, refah içerisinde yaşanılan, yaşam standartları yüksek bir hale getirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Akdeniz Belediyesinin yoğun şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını giderecek hizmetler yaptığını anlatan Elvan, bunların devam edeceğini aktardı.

Elvan, devlet ve milletin bütünleşmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz, geri kalmış yörelerimizi, fakir bırakılmak istenen mahallelerimizi çok daha gelişmiş, refah içerisinde yaşanılan, yaşam standartları yüksek bir hale getirmeyi arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Uyuşturucunun kökünü kurutma noktasına geldik"

Uyuşturucuyla mücadele konusunda da etkili çalışmalar yapıldığını aktaran Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"Uyuşturucunun kökünü kurutma noktasına geldik. Artık bu mahallelerimizde uyuşturucu en öncelikli sorun olmaktan çıktı. Sizin huzurunuz, güvenliğiniz, mutluluğunuz her şeyin üstündedir. Onun için çalışacağız, çaba sarf edeceğiz, hep birlikte hem Mersin'imizi hem ilçemizi daha iyi noktalara getireceğiz."

- "İşsizlik, problem olmaktan çıkacak"

Elvan, kente yapılan önemli yatırımların, çok sayıda istihdam sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti: