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Bakan Elvan'dan Ramazan Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Mübarek Ramazan Bayramı'nın aziz milletimize, İslam dünyasına, tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Mübarek Ramazan Bayramı'nın aziz milletimize, İslam dünyasına, tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Elvan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, uzaktakilerin sevdiklerine kavuştuğu bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini hazmedemeyen karanlık odakların, terörden beslenen ve medet uman çevrelerin bütün çabalarına rağmen millet olarak birlikteliğe, huzura ve istikrara sahip çıkıldığının en önemli göstergelerinden birisinin bayramlar olduğuna işaret eden Elvan, "Hiçbir güç milletimizin bu hasletlerini aşındırmaya muktedir olamayacak. Milletimiz bilinen tarihinden bu yana adeta bir yaşam tarzına dönüştürdüğü var olma bilinci ve değerleriyle daha da güçlenerek yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın sevdiklerine kavuşmak için yola çıktığını anımsatarak, hususi araçlarla yolculuk yapacakların trafik kurallarına riayet etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Elvan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu bayram insan hayatına verdiğimiz değeri, birbirimize olan sevgiyi ve saygıyı göstermek için bir vesile olsun. Bayram seyahatlerinde, trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olalım. Uykusuz ve yorgun araç kullanmayalım. Bu duygularla mübarek Ramazan Bayramı'nın millete, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenab-ı Hak'tan bizleri birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım."

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ramazan bayramı mesajı

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