Bakan Eroğlu, Belarus Büyükelçisini makamında kabul etti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İnşallah Türkiye ile Belarus arasındaki iş birliğini çok daha üst seviyelere taşıyacağız" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belarus’un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh’i makamında kabul etti. Belarus ile Türkiye arasında çok iyi bir dostluk olduğunu kaydeden Eroğlu, "Gerçekten çok çalışkan bir Büyükelçi var. İki millet, birlikte inşallah Türkiye ile Belarus arasındaki iş birliğini çok daha üst seviyelere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
Her Belaruslu için fidan dikildiğini belirten Eroğlu, "İnşallah Belarus Başbakan Yardımcısı Türkiye’ye geldiği zaman onlarla birlikte 10 milyonuncu fidanı dikeceğiz. Çünkü, Belarus’ta on milyon kişi yaşıyor. Artık her Belaruslu için Türkiye’de 10 milyon fidanın bir tanesi onlara ait olacak. Bu da dostluğun gelişmesi açısından çok önemli bir şey" diye konuştu.
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