Bakan Eroğlu: Bizim dönemimizde 1 metrekare ormanlık alan işgal edilmemiştir

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bizim dönemimizde 1 metrekare ormanlık alan işgal edilmemiştir" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman yangınları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda Eroğlu, orman yangınları ile mücadele kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. 2018 yılı orman yangınları değerlendirmesini yapan Eroğlu , yangın mevsiminin başlangıcı ile birlikte, yangınlarla mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

"İŞGAL EDİLDİĞİ ZAMAN DERHAL YIKIYORUZ"

Eroğlu konuşmasında kendilerinden önce Türkiye'nin 20 milyon 800 bin hektarlık bir orman arazisine sahip olunduğunu belirterek, "Biz bunu 1,5 milyon hektar arttırdık. Şu anda 22 milyon 300 bin hektar ormanımız var. Bu sene daha da artacak. Ağaçlar yok oluyor filan.. Biz de mühendisler olarak bir tabir vardır. Mühendis iddia etmez, ispat eder. Biz ispat ediyoruz. Eskiden ormanların tapusu yoktu. Tapu olmayınca olmaz. Şu anda ormanlarımızın yüzde 95'inin tapusunu aldık ilk defa. Bütün tapu kadastro ile ortak çalışıyoruz. Bizim dönemimizde 1 metrekare ormanlık alan işgal edilmemiştir. Bizim dönemimizde; buyurun hodri meydan, 1 metrekare ormanlık alan işgal edildi mi edilmedi mi buyurun gösterin. Mümkün değil. Çünkü işgal edildiği zaman derhal yıkıyoruz. Ve asla müsaade etmiyoruz. Kaldı ki tapusu olduğu için işgal de mümkün değil artık. Orasının kapı gibi tapusu var" dedi.