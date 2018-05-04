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Bakan Eroğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu." dedi.

Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni için geldiği Burdur'da, esnaf ziyaretinde bulundu.

Eroğlu, gazetecilerin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi gösterdiğini hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:

"Bizim için önemi yok. Bizim adayımız belli. Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan. Onların kendi meselesi. Uğraşıp dursunlar. Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu."

Eroğlu, ziyarette esnafa çay, fidan ve tohum hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur muharrem ince Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

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