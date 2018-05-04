Bakan Eroğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayını değerlendirdi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu." dedi.
Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni için geldiği Burdur'da, esnaf ziyaretinde bulundu.
Eroğlu, gazetecilerin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi gösterdiğini hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:
"Bizim için önemi yok. Bizim adayımız belli. Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan. Onların kendi meselesi. Uğraşıp dursunlar. Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu."
Eroğlu, ziyarette esnafa çay, fidan ve tohum hediye etti.
24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı
Savaşın korkunç yüzüne tanık olun
Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!
Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu
5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması
Dünya'nın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleri
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum