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Bakan Eroğlu:  Erdoğan ağır sıklet, kendisi (İnce) tüy sıklette

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

 - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik, “Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet.

Bakan Eroğlu:  Erdoğan ağır sıklet, kendisi (İnce) tüy sıklette

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik, “Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet. Kendisi tüy sıklette. Biraz çalışsın. Daha çok fırın ekmek yiyecek. Yaptığı bir şey yok ve çaktığı bir çivi yok. Erdoğan ile kendisini nasıl mukayese eder? Bunun için gerçekten çılgın olması lazım" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezindeki iş yerlerini ziyaret etti. Ziyarete Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve partililer eşlik etti.
İş yerlerindeki esnaf ve alışveriş yapan vatandaşla sohbet eden Bakan Eroğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek, ağaçtan yapılmış kuş evi hediye etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Eroğlu, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Bakan Eroğlu, mağazaların reyonlarına geçti ve "Baba mesleği" diyerek gömlek satmaya çalıştı.
Alışveriş merkezi ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Türk, kendisini de milletin zencisi olarak dile getirmesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz" sorusuna şöyle cevap verdi:
"KENDİSİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MUKAYESE ETMESİN'
"Kusura bakmasın söyledikleri bu tabirler fevkalade yanlış. Cumhurbaşkanımız bütün milletimizin gönlünde. 80 milyonun gönlünde yatan ve gerçekten dünyanın en tecrübeli lideri. Yani kendisini Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile kıyaslaması gerçekten çok garip. 'Laf ola beri gelin' derler, bizim Afyon'da. Bunun gibi söylenmiş bir söz olarak kabul ediyorum. Kendisini Recep Tayyip Erdoğan ile mukayese etmesin. Ben şöyle diyorum, Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet. Kendisi tüy sıklette. Biraz çalışsın. Daha çok fırın ekmek yiyecek. Yetişsin. Tecrübe yok. Yaptığı bir şey yok ve çaktığı bir çivi yok. Recep Tayyip Erdoğan ile kendisini nasıl mukayese eder. Bunun için gerçekten çılgın olması lazım."
‘HOCAMIZIN KEMİKLERİNİ SIZLATIYORLAR’
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ile ilgili açıklamalarına da değinen Bakan Eroğlu, "O da şaşırmış. Ben buradan şunu söylüyorum; rahmetli Necmettin Erbakan hocam mezardan çıkıp gelse bunları sopa ile kovalar bu adamları. Hem de sopayla. Rahmetli hocamı çok iyi tanıyorum. Hocamın talebesiyim. Asla hocam bu anlayışta değildi. Maalesef bu adam hocamızın mezardaki kemiklerini sızlatıyor. Onun için ben Saadet Partililere şunu söylüyorum. Allah aşkına bu adamın peşinden gitmeyin. Artık sizin yeriniz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı" dedi.

FOTOĞAFLI

Bakan Eroğlu: Erdoğan ağır sıklet, kendisi (İnce) tüy sıkletteBakan Eroğlu: Erdoğan ağır sıklet, kendisi (İnce) tüy sıkletteBakan Eroğlu: Erdoğan ağır sıklet, kendisi (İnce) tüy sıklette

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