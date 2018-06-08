Bakan Eroğlu esnafı ziyaret etti

KİLİS (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis'te esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Eroğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 138 milyon lira tutarındaki 4 tesisin açılış töreninin ardından, Murtaza Caddesi'ndeki esnafla görüştü.
Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Eroğlu, sohbet ettiği vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, onlara bitkisel çay hediye etti.
Eroğlu, çocuklarla da yakından ilgilendi.
Bakan Eroğlu'na, Vali Mehmet Tekinaslan, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili adayı Ahmet Salih Dal ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Canarslan eşlik etti.
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