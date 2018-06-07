Bakan Eroğlu: GAP'ı 2019'da bitirmeyi hedefliyoruz

GAP projesinin eskiden sürünerek, yürüdüğünü ifade eden Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız, 2008'de geldiği zaman büyük bir hamle yaptı. Ödenekler aşağı yukarı 11 kat arttı ve hızla bütün tesisler, sadece biz değil, diğer bakanlıklar da şahlanışa geçti. Biz burada büyük yatırımlar yaptık. Diyarbakır'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı birinci sırada. Geçen yılın sonuna kadar 5 milyar 700 milyon lira yatırım yaptık. 36 milyarın 6 milyar lirası bize ait. Biz bayrağı bırakmıyoruz. 2019 yılı sonuna kadar, yaklaşık 7 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Şu anda 17 adet sulama tesisinin inşaatı devam ediyor. Hedefimiz çok büyük. Projesi hazırlanan 19 proje var. 56 dereyi ıslah ettik. Dicle Nehri şehrin gerdanı haline gelecek. Muhteşem bir düzenleme yapılacak. PKK terör örgütü tarafından yakılan, yıkılan yerlerin ihyası açısından, hükümetimizin büyük destekleri var. GAP projesi yıllarca sürüncemede kaldı, ama cumhurbaşkanımızın GAP Eylem Planını açıklamasından sonra hız kazandı, ödenekler 11 kat arttı. Bizim hedefimiz GAP'ı 2019 yılı sonuna kadar bitirmektir" diye konuştu.

IRAK İLE SU KRİZİ

Ilısu Barajı'nda su toplanmaya başlaması ile Irak'a suyun az gittiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Eroğlu, "Biz suyun tamamını tutmamıştık. Gelen su aynen gidiyor. Irak, bir zahmet, zahmet buyurup da Dicle nehrinin debisini ölçerlerse isabet olacak. Aynen gidiyor, biz suyu tutmadık. Yaptığımız mutabakata göre denildi ki, 'Ilısu barajına su tutmadan 3 ay önce bize yazıyla bildirin' diye bir mutabakata vardık. Ilısu Barajı, aynı zamanda onlara da fayda sağlayacak, Ilısu önemli bir baraj. Irak tarafında baraj yapılınca yüzeyi geniş yapılıyor, suyun çoğu buharlaşıyor. Biz de öyle bir şey yok. Biz deki vadiler dar vadi. Ama bu onlara katkı sağlıyor, suyun tamamını da tutmamız mümkün değil. Biz zaten suyun komşu ülkelerle aramızda hakça ve adil bir şekilde paylaşılmasından yanayız. Bunu ilk defa söyleyen biziz ve neticede Kasım ayında Ilısu barajı bitti. Biz bu suyu tutacağımızı Irak makamlarına resmen yazdık. O tarihlerde Irak Başbakanı, Su Kaynakları Bakanı ve ilgili bakanlar Türkiye'ye geldiler. Başbakanlıkta görüşürken, bu sürenin uzatılmasını istediler. Ocak ayında Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Bey, bizzat beni ziyaret etti ve dedi ki, 'Bu sene bizim kuraklık var. 2017 çok kurak. Burada da kuraklık vardı. Yağacak yağmur 3'te bire düştü geçen sene. Bize biraz yardım et, komşuluk hatırına. Biz de dedik ki; 'Bizim anlayışımızda şu var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizde su varken size vermememiz olamaz. Bizim anlayışımıza ters ve zaten akrabayız hepimiz, aynı inanca sahibiz. Bunun üzerine rica ettiler dediler ki, 'Bizde özellikle Nisan, Mayıs ayları çok önemli, ihtiyacımız var. Su tutmayın' dediler. 1 Haziran'a kadar su tutmayın diye. Cumhurbaşkanımız, başbakanımızla görüştük, 'Irak için bu iyiliği yapalım' dendi. Biz, baraj bitmiş olmasına rağmen suyu 1 Haziran'a kadar tutmadık. Sonra bir talep olmayınca, onların kritik mevsimi de geçince, biz bir kısmını tutalım diye, 3 taneden 2 tanesini kapattık. Su akıyor aslında, gelen su da aynen geçiyor. İran tarafından suyu kapatmışlar, bizden sandılar oradaki insanlar. Özellikle İranlıların da bize karşı bir şeyi var. Türkiye'ye karşı bir kışkırtma hareketi var. Bu yüzden vatandaşlar orada 'Türkiye bize su vermiyor' diye anlayış içerisine girmişler. Cumhurbaşkanımız bana sordu, gerekli suyun verildiğini söyledim. O da 'Ama siz hiç tutmayın' dedi. Biz kapakların hepsini açtık. 1 Temmuz'a kadar izin istediler. Yine aynen akacak" dedi.

