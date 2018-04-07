Bakan Eroğlu, gribal enfeksiyon şüphesiyle tedavi altına alındı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gribal enfeksiyon şüphesiyle özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak için Afyonkarahisar’a gelen Bakan Eroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte ziyaretlerde bulunmuştu. Rahatsızlığı nedeni ile dün hiç bir programa katılmayan Bakan Eroğlu’nun gribal enfeksiyon şüphesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Bakan Veysel Eroğlu’nun tedavisi nedeni ile hastaneye yatırıldığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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