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Bakan Eroğlu: Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTEYE ZİYARET Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi’ni (ASBÜ) ziyaret etti.

Bakan Eroğlu: Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar (2)

ÜNİVERSİTEYE ZİYARET
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi’ni (ASBÜ) ziyaret etti. Afyonkarahisar'ın sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Bakan Eroğlu, “Eskiden basit hastaneler vardı. Ama şu an gerçekten Türkiye’de imrenebilecek bir noktaya ulaştık. Afyonkarahisar Türkiye’nin akıllı 8’inci hastanesine sahip” dedi.
PAZARDA ESNAF VE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Bakan Eroğlu, memleketindeki temaslarına pazar yeri ve alışveriş merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretiyle devam etti. Halk pazarında tezgahları gezen Bakan Eroğlu, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin Afyonkarahisar’dan 6 vekil çıkaracağına dair vatandaştan söz alan Bakan Eroğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Esnaf ve vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Bakan Veysel Eroğlu, bir esnafın tezgâhına geçerek biber fidesi sattı.
'1700 OTOMATİK METEOROLOJİ ÖLÇÜM İSTASYONU KURDUK'
Bakan Eroğlu daha sonra bir alışveriş merkezini de ziyaret etti. Burada gazetecilerin hava durumuyla alakalı sorularını yanıtlayan Eroğlu, meteorolojinin teknolojisinin dünyanın en ileri teknolojisi olduğunu söyledi. Bütün Türkiye'ye 1700 otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduklarını aktaran Eroğlu, “Buradan bütün Türkiye'nin hava durumunu anlık olarak görmek mümkün. Mesela şurada (cep telefonundaki uygulamayı göstererek) Afyonkarahisar’ı açtım. İster ilçelerini hangisini isterseniz Şuhut, Dinar, Sandıklı, Çay, Bolvadin nereyi istiyorsanız Emirdağ bütün ilçelerin hava durumu var. Bak şu anda burada ne görünüyor? Sağanak yağmur var. Saatlik, haftalık, bir haftalık hava durumunu, hatta rüzgâr durumunu, basıncını görmek mümkün. Hatta bizim haftalık bütün Türkiye'deki yağış durumu nedir? Her zaman yayınlıyoruz. Bazen ben de Twitter'dan yayınlıyorum” diye konuştu.
‘BARAJLAR DOLUYOR’
Vatandaştan meteoroloji uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini isteyen Bakan Eroğlu, barajlardaki doluluk oranlarının gayet güzel olduğunu belirterek, “Doluyor barajlar yağışlardan. Dolu zaten. Yazın hiçbir problem yok suda” dedi.
'ANLIK YAĞIŞLAR VAR'
Bursa'daki selle ilgili ise Bakan Eroğlu, şunları söyledi:
“Sel zaman zaman oluyor tabii. Anlık yağışlar var. Bunları da ikaz ettik. Hatta bu ikazlar bana da gelir her gün. Vatandaşa da göndeririz. Kurumlara valilik, belediyelere göndeririz. Onlar da tedbir alıyor. Böylece sel olabiliyor fakat Allah'a şükür can ve mal kaybı olmuyor.”

FOTOĞRAFLI

Bakan Eroğlu: Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar (2)Bakan Eroğlu: Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar (2)Bakan Eroğlu: Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar (2)Bakan Eroğlu: Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar (2)

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