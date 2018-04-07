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Bakan Eroğlu hastanede tedavi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 22:18 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gribal enfeksiyon nedeniyle Afyonkarahisar'da hastanede tedavi altına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, gribal enfeksiyon nedeniyle Afyonkarahisar'da hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için 5 Nisan Perşembe günü memleketi Afyonkarahisar'a gelen Bakan Eroğlu, rahatsızlığı nedeniyle dünkü programlarına katılamadı.

Bunun üzerine aynı gün gribal enfeksiyon şüphesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Bakan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Doktorların, Bakan Eroğlu'na dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

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