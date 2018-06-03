Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yok (2)

'SAĞLIK SİSTEMİMİZ AMERİKA'DAN DA İLERİ'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilecik'teki programının ardından yatırım bedeli 62 milyon liralık 8 tesisin toplu açılış ve temel atma töreni nedeniyle Eskişehir'e geldi. Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret eden Eroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'deki sağlık sisteminin Amerika'dan daha ileri olduğunu söyledi. Eroğlu şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığımız muazzam bir sağlık sistemi kurdu. Bakın arkadaşlar şu anda bizim sağlık sistemimiz var ya dünyada Amerika'dan da ileri, ben oraları gördüm. Oralarda da yaşadım. Doktora sonrası için. Onlardan çok daha ileriyiz, şu anda sağlık sistemimiz. Gurur duymamız lazım. Ben Eskişehir'de daha önce doktora yaparken çalıştım. Arkadaşlar ya burada ambulans yoktu ya. Hatta biz Emirdağlılar genelde 'külüstür' deriz. Külüstür ambulanslar vardı. İçinde akaryakıt yoktu. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 55 tane tam mükemmel ambulans var. 27 tane 112 acil istasyonu var. Ayrıca 2 tane kar paletli ambulans, bir adet uçak ambulans var. Nereden nereye. Seyitgazi'de, Çifteler'de, Mahmudiye'de veya herhangi bir yerde vatandaşın başına bir şey gelse gidiyor helikopter alıp getiriyor. Mükemmel bir şekilde. Bu durumdan gurur duymamız lazım. Kente 1081 yataklı modern, 5 yıldızlı otel konforunda Şehir Hastanesi kuruluyor."

Bakan Eroğlu konuşmasını ardından Vilayet Meydanı'ndaki törene katılarak butona basıp 8 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi, 3 tesisin de temelini attı.

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