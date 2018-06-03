Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yok

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilecik'te yaptığı açıklamada barajların doluluk oranında sıkıntının olmadığını belirterek, "Şu anda içme suyu ile ilgili problemimiz yok. Sulama suyu konusunda herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu yatırım bedeli 117 milyon lira olan 17 tesisin toplu temel atma ve açılış törenine katılmak üzere Bilecik'e geldi. İlk olarak Bilecik Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Veysel Eroğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada nüfus oranına göre en çok yatırım yapılan şehrin Bilecik olduğunu söyledi.

'BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SIKINTI YOK'

Türkiye genelindeki baraj doluluk oranları hakkında da bilgi veren Bakan Eroğlu, "Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Aşağı yukarı yüzde 50-52 oranında doluluk var. Bazı yerlerde ise barajlar yüzde 80 dolu. Şu anda içme suyuyla ilgili problemimiz yok. Sulama suyu konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Güneydoğu Anadolu bölgemizde çok büyük sıkıntımız vardı ama Allah yardım etti. Güneydoğu'ya özellikle mayıs ayında çok yağış oldu. Allah'a hamdolsun, mayıs ayında Türkiye'nin her yerinde çok güzel yağışlar oldu" dedi.

'ERDOĞAN VE BAHÇELİ İLERİ GÖRÜŞLÜ'

24 Haziran seçimlerin Türkiye tarihindeki en önemli seçim olduğunu, mevcut parlamenter sistemin Türkiye'ye dar geldiğini söyleyen Veysel Eroğlu şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli hakikaten ileri görüşlü. Daha büyük Türkiye için, büyük hedeflerin gerçekleşmesi için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için bir plan yaptılar. Nedense Batı ülkeleri bizim seçimlerimizle çok ilgileniyor. Biz ABD'deki seçimlerle ilgileniyor muyuz? Avrupa'daki seçimlerle ilgileniyor muyuz? İlgilenmiyoruz, ama nedense onlar çok ilgileniyor. Sebep şu, Türkiye büyüyor, gelişiyor. Dünyada 10 tane mega, büyük ve muhteşem proje var. Bunların 6'sı Türkiye'de. Avrupa'da büyüme sıfıra yaklaşıyor. Türkiye 7,4 ile dünyanın en çok büyüyen ülkesi haline geldi. Bundan rahatsız oluyorlar. Biliyorsunuz, alçak FETÖ'ye darbe girişiminde bulundurdular. Kahraman milletimiz, onlara darbe vurdu. Daha sonra bizim alçak terör örgütünü silahlandırarak güney sınırlarımızı kuşatmak istediler. Güya sözde terör devleti kurmak istediler. Bu oyunu da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla bozduk. Batı dünyası, Türkiye'nin önünü kesmek için yeni bir oyun peşinde. O oyun ne? '2019'da seçim yapılacak. Biz bu süre içinde Türkiye'ye ekonomik darbe vuralım.' şeklinde planları vardı. Bu durumu Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli fark etti. Neticede seçimler öne alındı. 24 Haziran seçimleri bir parti seçimi değildir. Devletimizin bekası ve milletimizin istikbaliyle alakalıdır. Milletimiz bunu gördü ve planları inşallah bozacaktır."

BBP İL BAŞKANINA 'GEVŞEK ÇALIŞIYORMUŞSUN'

Bakan Eroğlu, daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçerek DSİ ve OGM tarafından inşa edilecek tesislerin temel atma törenine katıldı. Eroğlu, törende karşılaştığı BBP İl Başkanı Murat Önal'a "Gevşek çalışıyormuşsun. İYİ Parti'nin oylarını bu tarafa al bir zahmet. İYİ parti demeyeceğim ona İP'in oylarını bu tarafa al" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından butona basılarak toplu temel atma ve açılış gerçekleştirildi. Eroğlu törenden sonra, Bilecik'te esnafları ziyaret edip 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.