Bakan Eroğlu: Kuraklığa rağmen su sıkıntısı yok

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen yıl son 44 yılın en kurak yılını geçirdiklerini belirterek, İstanbul barajlarının dolu olduğunu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne beklenen yağışların düştüğünü belirterek, su sıkıntısının olmadığını söyledi. Bakan Eroğlu, "Biz şimdi Afrin'de ve Fırat Kalkanı bölgesine de su temin ediyoruz. Orada kuyular açtık ve Afrin'deki barajı teslim aldık, işletiyoruz" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tekirdağ'da, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılışı ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Bakan Eroğlu, esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, Ergene Nehri'nin kirliliğini önleyecek, 'Tekirdağ Ergene Havzası Organize Sanayi Bölgeleri Müşterek Arıtma Tesisi'nin yapımının sürdüğünü belirtti. Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: "Özellikle arkadaşlarımız Ergene ile alakalı ciddi bir çalışma yaptı. Allah'a şükür, çok iyi gidiyor şu anda. 13 tane Ergene atık su ile beraber 13 tane belediyenin arıtma tesisleri tamamlandı. Tamamen DSİ tarafından inşa edildi. Arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim, herkes konuşuyor, ama biz Ergene ile ilgili 15 paketlik bir proje hazırladık. Sadece atık su arıtma tesisleri değil, deniz deşarj, renk giderme, tuzluluk giderme gibi hepsini planladık ve havzanın tamamını ele alarak, erozyon kontrolüne kadar her şeyi yaptık. Şu anda 13 tane ile evsel atık su arıtma tesisi tamamen yapıldı. İşletmelerde verimler de çok iyi. Şimdi sanayinin atık su arıtma tesisleri var. Bunların bir kısmı yüzde 99'da, ama bir kısmı yüzde 56 civarında, bunları da hızlandıracağız. Yüzde 99 olanlar, bu sene bitecek. Bir de bunların biliyorsunuz, arıtılmış suların denize deşarj noktası var. Birinci hattı, deniz deşarjın ana kısmını bu yıl içerisinde bağlantısını yapacağız. Ergene'de ölçü şudur. Kimyasal oksijen ölçüsü dediğimiz parametre var, ben bu işin dersini veren kişiyim. Bu başlangıçta 800 mg iken, bugün 130'lara kadar düştü. Yeterli mi, değil, ama bu evsel atık sular ile ilgili dere ıslahları bunlara çok katkı sağladı, ama yeterli değil. Bu 130'u, 50'nin altına çekmemiz lazım. Standartları 50. Sanayinin atık su arıtmaları tamamlanınca bu da bitecek." 'HERHANGİ BİR SU SIKINTISI YOK' Gazetecilerin Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşanan kuraklıkla ilgili sorusu üzerine Bakan Eroğlu, Türkiye'nin yarı kurak iklim bölgesinde bulunduğu ifade ederek, şöyle konuştu: "2017 yılında da son 44 yılın en kurak yılını geçirdik, ama şu anda su sıkıntısı yok hiçbir yerde. Sebebi şu, biz barajları ve göletleri tamamladık. 525 dev baraj, bin tane gölet yaptık. Neden? Çünkü Türkiye'de yaz aylarında yağış olmuyor biliyorsunuz. Ama su ihtiyacının büyük bir kısmı sulamanın tamamı yaz aylarında kullanıldığı için. Dolayısıyla yağışlı zamanlardaki suyu yer altında baraj ve göletlerde biriktirmek gerekir. Tek çare budur. Nitekim biz Istranca Dereleri'nde 7 barajı yapmasaydık, İstanbul hala susuz kalacaktı. Bu yüzden bir su sıkıntısı yok. 1 Ekim 2017 ile 27 Nisan 2018 tarihleri arasında Tekirdağ'da 455 milimetre normalde yağması gerekirken yani biz su yılını 1 Ekim'den alıyoruz, bugüne kadar Tekirdağ'da 455 milimetre yağış düşerken, bu yıl 587 yüzde 28'lik artış var. İstanbul barajları da dolu şu anda. Yüzde 90 seviyesinde dolu. Yani Trakya bölgesinde bir problem yok. İçme suyunda da Çokal Barajı ile Naipköy Barajı, o da sigorta oldu. Bizim en büyük sıkıntımız şu anda Güneydoğu Anadolu'da çok az yağış düştü. Mesela geçen sene Şanlıurfa ve Diyarbakır'a düşmesi gereken yağışın ancak yüzde 35'i düştü. Allah'a şükür, orada yağışlar da başladı. Yani biz korkuyorduk, gerekli tedbirleri aldık. Ama hava durumu ile ilgili bilgi vereyim, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya beklediğimiz yağış geldi. Yarın, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Allah'a şükür Güneydoğu'da Anadolu'da yağış eksikliği vardı, bu da Allah'ın rahmeti geldi. Çok sevindik doğrusu. Marmara Bölgesi'nde bir problem yok. Diğer bölgelerde herhangi bir sıkıntı yok." 'FIRAT KALKANI BÖLGESİNE SU TEMİN EDİYORUZ' Bakan Eroğlu, Türkiye'nin her yerine hizmet götürdüklerini ve hiçbir yeri susuz bırakmadıklarını belirterek, "Bir Kilis'te bir sıkıntı oldu. O da sebebi şu; Kilis'in nüfusu 65 bin, 130 bin kişi Suriye'den gelen mülteci var. Dolayısıyla bizim yaptığımız bütün tesisler yetersiz geldi. Biz oraya Kilis'e Seve Barajı, ishale hatları arıtma tesisi yapmıştık, 2040 yılına yetecek kadar ama nüfusun 1,5 katı mülteci gelince şimdi orayla ilgili hemen yeni baraj ve ishale hatları yapıyoruz. Ayrıca çok hızlı yeraltı suyundan su temin çalışmalarını başlattık. O bölgeyi de kurtaracağız. Ayrıca sadece oraya değil, biz şimdi Afrin'de ve Fırat Kalkanı bölgesine de su temin ediyoruz. Orada kuyular açtık ve Afrin'deki barajı teslim aldık, işletiyoruz. Şu anda mesuliyet sahamız biraz daha arttı. Yani Afrin'e de Allah'a şükür huzur geldi, Fırat Kalkanı bölgesine huzur geldi, oradaki insanlar çok mutlu. Oranın suyunu da veriyoruz yani. Merak etmeyin" dedi.

