Bakan Eroğlu: Küresel bir güç olacağız (2)

CHP ATATÜRK'ÜN PARTİSİ OLMAKTAN TAMAMEN ÇIKTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ak Parti İl Başkanlığının düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinde diğer partilerin yapacağı bir şey olmadığını belirterek, "Özellikle bize karşı bir şer ittifakı kuruldu. Temel Karamollaoğlu, gerçekten bunlar neye hizmet ediyor belli değil. Özellikle vatandaşımıza, samimi olan, rahmetli Necmettin Erbakan ile birlikte o parti için yıllarca Milli Selamet, Refah Partisi dönemlerinde, Saadet Partisi dönemlerinde çalışan kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum; rahmetli benim de hocamdı çok iyi tanırım. Ben de kendisini çok severdim. Hatta beni üniversitede hocayken çağırır özellikle sloganları bile kendisi seçerdi. Şimdi rahmetli hocam ayağa kalksa gelse bunları sopayla kovalar" dedi.

'RAHMETLİ ERBAKAN'IN KEMİKLERİ SIZLAR'

SP'ye oy verenlere seslenen Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

"Bakın sizi nereye sürüklemek istiyor; bu büyük bir mesuliyettir. Siz kalkıp da bunları özellikle kaldı ki; Temel Karamollaoğlu'na o CHP'liler var ya 'Katil Temel' diye tweet atıyordu. Sen onlara nasıl oy verirsin, onlarla nasıl birlik, beraberlik içinde olursun? Dolayısıyla ben buradaki bütün bizi dinleyen o özellikle o partiye gönül vermiş kardeşlerime söylüyorum. Vakit Türkiye vakti, vakit Afyonkarahisar vakti. Başka vakit yok. Bırakın onları. Başınızdaki adamlar nereye giderse gitsin ama siz doğrudan özellikle Cumhur İttifakı'na gümbür gümbür oy verin kardeşlerim. Geçenlerde çok iyi bildiğim beraberce ta milli nizamdan birlikte çalıştığımız bir arkadaşım tereddüt ediyor. 'Sen buna mı şey yapacaksın rahmetli Erbakan'ın kemikleri sızlar' deyince hemen uyandı. 'Hiç akıl etmiyor musun' diye sordum. Kuran'ı Kerim'de de çoğu yerde geçer. Hiç akıl etmiyor musunuz? Ben o kardeşlerime buradan sesleniyorum lütfen akıllarınızı, mantıklarınızı kullanın, bırakın onlar nasıl giderlerse gitsinler. Onların peşinden gitsinler. Ama siz Cumhur İttifakı'na oy verin."