Bakan Eroğlu Ordu'da iftara katıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ordu'da iftar programına katıldı.
Bakan Eroğlu, Fatsa ilçesindeki İslamdağ Kuran Kursu'nda düzenlenen programda orucunu açtı. Burada konuşan Eroğlu, tüm İslam alemine ramazanın hayırlı olmasını diledi. Ramazan bayramına sayılı gün kaldığını anımsatan Eroğlu, herkesin bayramını tebrik etti.
İslamdağ Kuran Kursu'nu daha önceden de ziyaret ettiğini söyleyen Eroğlu, şunları kaydetti:
"Kuran kursuna destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımızda sadaka-i cariye diye bir husus var. Eğer dünyada hayırlı bir evlat, hayırlı bir kitap, hayırlı bir eser veya insanların istifade edebileceği bir tesis yaptığınız zaman insanlar buradan istifade ettiği müddetçe insanoğlunun amel defteri kapanmasın. Öbür dünyada da bir bakmışınız ölmüş bir kul olmasına rağmen amel defteri açık, hayır hasenat yazılmaya devam eder. İnşallah buraya hizmet eden, emeği olan hocalarımızın, maddi ve manevi destek veren kardeşlerimizin amel defteri açık olsun."
Konuşmanın ardından dua edildi.
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