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Bakan Eroğlu: Orman yangınları bizi çok yoruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı'nda piknik yapacakları uyararak, "Tabiat parkı hazırladık.

Bakan Eroğlu: Orman yangınları bizi çok yoruyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı'nda piknik yapacakları uyararak, "Tabiat parkı hazırladık. Mesire alanları hazırladık. Mümkünse oralarda olursa kontrollü olur. Onu rica edeceğiz. Ormanlar bizim akciğerlerimiz bunu özellikle talep ediyoruz vatandaşımızdan. Orman yangınları bizi çok yoruyor" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği Afyonkarahisar çarşı merkezinde esnaf ziyareti yaptı. 2'nci Dumlupınar Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Bakan Eroğlu, vatandaşla da sohbet etti. Yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Eroğlu, bazı vatandaşın taleplerini de dinleyerek danışmanları aracılığıyla ilgili birimlere yönlendirdi. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Eroğlu, fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.
'AKDENİZ HARİÇ TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE YAĞIŞ VAR'
Türkiye genelinde Ramazan Bayramı'ndaki hava durumuyla ilgili bilgiler veren Bakan Veysel Eroğlu, yarın genelde Ege Bölgesi'nde özellikle Uşak ile Muğla civarına yakın Muğla merkez ve Seydikemer bölgesinde yağış göründüğünü söyledi. Ayrıca kıyı bölgesi hariç Güneydoğu Anadolu hariç İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağış göründüğünü kaydeden Eroğlu, "Bayramın 1'inci günü Ege, Karadeniz'in kıyı bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu hariç aşağı yukarı Türkiye'nin her yerinde Akdeniz'in kıyı bölgesi hariç yağış var. Bayramın ikinci günü de Marmara'da, Karadeniz'in kıyı bölgeleri hariç Rize'ye yağıyor, Güneydoğu Anadolu hariç aşağı yukarı Türkiye'nin her yerinde yağış var" dedi.
Bayramın üçüncü günü yağışların ülkeyi kapladığını vurgulayan Bakan Eroğlu, vatandaşlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uygulamasını indirmesini istedi. Bayramda piknik yapmak isteyenleri yaktıkları ateşi mutlaka söndürmeleri konusunda uyaran Bakan Eroğlu, şunları söyledi:
"Tabiat parkı hazırladık. Mesire alanları hazırladık. Mümkünse oralarda olursa kontrollü olur. Onu rica edeceğiz. Ayrıca yoldan geçerken en çok sigara izmaritinden yangın çıkıyor. Atıyor sigara izmaritini kuru zaten mutlaka yanıyor. Anız yangınları özellikle köyde bayram temizliği diye onu yakıyor neticede ormana atılıyor. Bunlara dikkat edilirse çünkü ormanlar bizim akciğerlerimiz bunu özellikle talep ediyoruz vatandaşımızdan. Orman yangınları bizi çok yoruyor."

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Bakan Eroğlu: Orman yangınları bizi çok yoruyorBakan Eroğlu: Orman yangınları bizi çok yoruyor

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